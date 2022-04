Liga Mistrzów. ​Bayern i Lewandowski grają o życie. Mają duży problem!

W każdym meczu, niemal z każdej pozycji, niemal każdą częścią ciała - do niedawna ofensywna maszyna Bayernu nie zatrzymywała się nawet na chwilę i zbierała kolejne żniwa. W ostatnich dwóch spotkaniach zmieniła się jednak nie do poznania.

Bayern - Villarreal. Problemy ze skutecznością

W Bundeslidze Bayern zdobył 86 bramek, czyli o 16 więcej niż druga w zestawieniu Borussia Dortmund. Bawarczycy w lidze średnio strzelają w każdym meczu po trzy gole, z czego więcej niż jeden jest autorstwa Roberta Lewandowskiego (32 trafienia w 29 spotkaniach)e

W fazie grupowej Ligi Mistrzów Bayern zdobył 22 bramki, najwięcej ze wszystkich zespołów. Dla porównania Real Madryt strzelił 14, Liverpool 17, a Manchester City 18. Villarreal do siatki rywali trafił 12 razy, czyli tyle samo co do tej pory sam Lewandowski!

Statystyki Bayernu wyglądają imponująco, ale ostatnio na rywalach nie robią wrażenia. W pierwszym meczu Villarreal zneutralizował ofensywę Bawarczyków i w taki sposób odciął od podań Lewandowskiego, że ten otrzymał niemal najniższą notę w zespole . Obawy, że to nie tylko chwilowy kryzys pogłębiły się po sobotnim spotkaniu z Augsburgiem. Bayern oddał tylko cztery celne strzały, a wygraną wyszarpał w końcówce. Co więcej, gol nie został zdobyty z gry, ale z rzutu karnego, który wykorzystał Lewandowski.

Mimo nikłych rozmiarów zwycięstwa, Thomas Mueller wygraną z Augsburgiem uważa za dobry prognostyk.

"To bardzo ważne zwycięstwo i duży krok w drodze po mistrzostwo. Wiemy, że potrzebujemy lepszej postawy, ale w sporcie chodzi o wygraną. Dostaliśmy dziś wielkie wsparcie od naszych fanów. Dążymy dalej do naszego wielkiego celu - awansu we wtorek" - napisał zawodnik Bayerny na Instagramie.

Z kolei Julian Nagelsmann podczas poniedziałkowej konferencji prasowej nie skupiał się na nieskuteczności swoich zawodników, ale... piłkarzy Villarealu.

- Musimy ich ukarać za niewykorzystane szanse z pierwszego meczu - podkreślał trener Bayernu Monachium podczas konferencji prasowej . - Nie możemy także dać im czasu na pokazanie jakości. Musimy popełniać faule taktyczne i grać "brudny" futbol, gdy zajdzie taka potrzeba - dodał szkoleniowiec.

Mistrzów Niemiec czeka dziś jednak trudne zadanie, bo w tej edycji Ligi Mistrzów Villarreal udowodnił, że trudno strzelić mu bramkę. Przekonał się o tym w 1/8 finału Juventus Turyn, który co prawda już w pierwszej minucie trafił do siatki Hiszpanów, ale później przez blisko dwa mecze bił głową w mur, a na koniec nadziałał się jeszcze na trzy kontry Villarrealu.

- Villarreal w Lidze Mistrzów broni znacznie głębiej niż w lidze. A zawsze jestem trochę zaskoczony, gdy widzę, jak głęboko przeciwnicy bronią się przed nami. W pierwszym meczu bardzo dobrze radzili sobie z nami w pojedynkach, ale teraz musimy się im przeciwstawić - przyznaje Nagelsmann.

Bayern - Villarreal. Gdzie i kiedyś oglądać mecz?

Gdzie oglądać ćwierćfinały Ligi Mistrzów? Mecz Bayern - Villarreal o godz. 21. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

Relacja "na żywo" z meczu Bayern - Villarreal oraz skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

