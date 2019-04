Hiszpańskie media zgodnie twierdzą po zwycięstwie ekipy FC Barcelona nad Manchesterem United 3-0, że awans piłkarzy "Dumy Katalonii" do półfinału Ligi Mistrzów był w pełni zasłużony. Wskazują na wysoką formę Lionela Messiego, który we wtorek strzelił dwa gole.

Zdjęcie Lionel Messi podczas meczu Barcelony z Manchesterem United /AFP

Dziennik "Sport" przypomina, że przystępując do rewanżowego spotkania w Barcelonie podopieczni Ernesto Valverde byli faworytami meczu. Gazeta odnotowuje, że z 10 golami w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Messi pewnie zmierza po tytuł najlepszego strzelca tych rozgrywek.

Reklama

"Już po strzeleniu pierwszego gola we wtorkowym spotkaniu Messi wyprzedził Roberta Lewandowskiego. Polak nie będzie już stanowił dla niego zagrożenia, gdyż Bayern Monachium odpadł z rozgrywek LM" - napisała wydawana w Katalonii gazeta.

Z kolei transmitujące spotkanie z Barcelony Radio Marca odnotowało, że innym wtorkowym wydarzeniem dla statystyków było zagranie przez Lionela Messiego 133. meczu w LM w barwach "Dumy Katalonii". We wtorek Argentyńczyk wyprzedził Andresa Iniestę, zbliżając się do pierwszego w klasyfikacji Xaviego Hernandeza, który wystąpił łącznie 157 spotkaniach w tych rozgrywkach piłkarskich.

Madrycka rozgłośnia wskazuje, że skrzydła angielskiej ekipie podciął drugi gol Messiego, który padł w efekcie błędu, jaki popełnił golkiper gości David de Gea. Przypominają o kilku udanych interwencjach hiszpańskiego bramkarza, który nie dopuścił do wyższej porażki Manchesteru.

Liga Mistrzów. Barcelona w półfinale. Messi najlepszym strzelcem. Galeria 1 11 Messi strzela, Barcelona świętuje Autor zdjęcia: Źródło: AFP 11

Komentatorzy twierdzą, że słabość United we wtorkowym spotkaniu wynikała m.in. z kłopotów kadrowych w angielskim zespole. Dziennik "Mundo Deportivo" wskazuje, że w drugiej połowie ćwierćfinału goście wyraźnie oddawali sukcesywnie pole piłkarzom Barcy, pogodzeni z odpadnięciem z LM.

"Drużyna FC Barcelona w łatwy sposób weszła do półfinału, kontrolując dziś całkowicie rewanżowy mecz ćwierćfinału. Teraz czas na walkę o madrycki finał" - napisał "Mundo Deportivo".

Z kolei stołeczny dziennik "As" wskazuje, że jednym z kluczy do awansu Barcy do półfinału LM był wygrany w Manchesterze pierwszy pojedynek z angielską drużyną (1-0). Stołeczna gazeta wskazuje, że dzięki temu podopieczni Ernesto Valverde mieli większy komfort psychiczny i mogli spokojniej rozgrywać wtorkowe spotkanie.

"Końcowy wynik meczu może być mylący, gdyż pomimo utraty trzech goli zespół gości nie pozostawił na Camp Nou bardzo złego wrażenia" - podsumowało Radio Marca.