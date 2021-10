Ronald Koeman znowu zaskoczył. W meczu o przetrwanie w Lidze Mistrzów posadził na ławkę 18-letniego Ansu Fatiego. Wychowanek jest po kontuzji, którą leczył 10 miesięcy. Więc trener chce go wprowadzać do gry powoli. Z drugiej strony wypożyczony z Sevilli Luuk de Jong to namiastka napastnika klasy, która wymagana jest w takim klubie jak Barcelona. Potwierdzał to dziś w każdym zagraniu w starciu z Dynamem Kijów.

Barcelona - Dymano 1-0. Pique ratuje Katalończyków

Tomasz Kędziora zagrał w podstawowym składzie gości. Dynamo grał jednak bardzo bojaźliwie na Camp Nou. Od początku tylko się broniło. Mogło stracił gola już w pierwszej akcji, ale Dest nie jest mistrzem gry w powietrzu i mając piłkę na głowie posłał ją nad poprzeczkę.

Barca grała wolno, przewidywalnie, jedynie Memphis Depay potrafił wygrać indywidualne pojedynki z Ukraińcami. W 17. min Luuk de Jong zmarnował swoją pierwszą okazję na gola. Był sam przed bramkarzem, ale uderzył piłkę głową niecelnie. Trzy minuty później bramkarz Dynama obronił strzał Holendra.

Po pół godzinie na Camp Nou rozległy się gwizdy. Mecz nie miał tempa, ani temperatury. Odpowiadało to gościom marzącym o remisie. Dla Barcy to było nie do zaakceptowania po porażkach z Bayernem i Benficą.

W 34. min Koeman kazał się rozgrzewać Fatiemu. Robiło się groźnie. Zaraz potem kolejną szansę na gola zaprzepaścił Dest. I wreszcie w 36. min zirytowany bezradnością kolegów stoper Gerard Pique ruszył do przodu. Zamienił na gola centrę Jordiego Alby. Po 216 minutach w Lidze Mistrzów Barcelona zdobyła wreszcie gola! Pique ma 16 bramek w Champions League tyle samo co najbardziej bramkostrzelny obrońca w historii rozgrywek Brazylijczyk Roberto Carlos.

Dynamo wciąż bało się pójść do ataku. 45 tys ludzi na Camp Nou nudziło się długimi fragmentami. Połowa miejsca była pusta.

W przerwie Koeman wpuścił do gry Fatiego i Coutinho. Niczego w grze Katalończyków to nie zmieniło. Wciąż grali wolno, przewidywalnie. Tyle, że igrali z losem, bo rywal wreszcie odważył się ruszyć do przodu. Od czasu do czasu. Na kwadrans przed końcem na boisku wszedł Sergio Aguero. Ale i on niczego nie działał.

Zwycięstwo przedłuża szanse Barcelony na awans z grupy. Gra taka jak dziś nie daje na to wielkich nadziei.

GRUPA E:



BARCELONA - DYNAMO KIJÓW 1-0 (1-0): Pique (36.).



GRUPA G:



SALZBURG - WOLFSBURG 3-1 (1:1): Adeyemi (3.), Okafor (65. i 77.) - Nmecha (15.)