- Robert Lewandowski to wielki piłkarz, ale to inna półka niż Leo. To jest oczywiste - powiedział przed dzisiejszym starciem gigantów Champions League trener Barcy Quique Setien. Transmisja hitowego spotkania już dziś o g. 21 w Polsacie Sport Premium.

Zapytany o porównania napastników, jakich pełno przed meczem w mediach światowych Setien zareagował:

- Robert Lewandowski to wielki piłkarz, ale to inna półka niż Leo. To jest jasne. Polak ma świetny sezon, zdobył 13 goli w Premier League, jest bardzo dobrze wspomagany przez zespół, ale w meczu z Napoli widzieliśmy też, co potrafi na boisku wyprawiać Messi. To dobrze, że możemy się cieszyć grą obu graczy.

Zapytany o to czy po słowach legend Bayernu, które kilka dni temu dyskredytowały klasę Messiego, motywacja w Barcy wzrosła, jej trener odparł:

- Motywacja jest i tak olbrzymia w naszej drużynie. Zagramy bardzo ważny mecz przeciwko wielkiemu rywalowi. Jedna rzecz to wypowiedzi i myśli ludzi na dany temat, a druga, zupełnie inna to rzeczywistość i wydarzenia na boisku i tam właśnie zobaczymy dwa zespoły próbujące postawić swoją pieczęć, narzucić swój styl. Na ogół jednak drużyny grając e z jednym napastnikiem nie mają przewagi w posiadaniu piłki - powiedział.

Dodał, iż bardzo istotne będzie utrzymanie się przy piłce.

- W ten sposób rzadziej będziemy skazani na defensywę. Bayern ma spory potencjał ofensywny, dzięki któremu będzie chciał nas pokonać, ale wszystko zależy od naszej dyspozycji, jak to zazwyczaj bywa. Widzieliśmy Atalantę w meczu z PSG. W końcówce PSG znalazło klucz do rozmontowania jej defensywy - przypominał.



Czy Barca zastosuje ustawienie 1-4-4-2?

- Rozważamy różne warianty, ale dopiero przed meczem zdradzimy, na który się zdecydujemy. Jeśli weźmiemy pod uwagę talent i szybkość ofensywy, jaką mamy to zawsze lepiej będzie posiadać piłkę i zagrażać rywalom tak często jak to tylko możliwe - dowodził.