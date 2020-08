Nie mogło być inaczej! Niemieckie media są zachwycone Bayernem Monachium, po tym jak zespół z Robertem Lewandowskim w składzie rozbił Barcelonę 8-2 i awansował do półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. "To zwycięstwo stulecia!" - ocenił dziennik "Bild".

"Bayern nie ma litości dla Barcelony i jak walec wjeżdża do półfinału. 8-2. Słownie: osiem do dwóch! To jest różnica klas, absolutny demontaż, totalne upokorzenie! Jeszcze nigdy w historii Ligi Mistrzów +Duma Katalonii+ nie straciła w jednym meczu więcej niż pięć bramek. Historyczne wydarzenie" - napisał zachwycony dziennikarz "Bilda".

Bayern nazwał maszyną i wyliczył, że było to 19. kolejne zwycięstwo w meczu o stawkę. Przypomniał także, że za każdym razem, gdy ekipa z Monachium eliminowała po drodze Barcelonę, sięgnęła potem po trofeum - tak było w Pucharze UEFA w 1996 roku i Lidze Mistrzów 2013.

"A może by tak niemiecki finał? RB Lipsk w półfinale zmierzy się z PSG, a Bayern ze zwycięzcą meczu Manchesteru City z Olympique Lyon. Podarujcie nam niemiecki finał, giganci" - zaapelowano.

Gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" napisała, że Bayern "rozebrał" Barcelonę.

"Takiego upokorzenia ekipa z Katalonii jeszcze nigdy nie przeżyła. Hiszpańska era futbolu kończy się w Lizbonie" - oceniono.