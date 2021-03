Portugalscy dziennikarze w licznych komentarzach po wtorkowym wyeliminowaniu przez FC Porto Juventusu Turyn z Ligi Misrzów twierdzą, że słaba postawa w tym spotkaniu Cristiano Ronaldo i odpadnięcie "Starej Damy" mogą przyspieszyć rozbrat "CR7" z włoskim klubem.

Czołowe sportowe dzienniki Portugalii "A Bola" i "Record" zastanawiają się, czy dni Ronaldo w Juve nie są już policzone. Obie gazety wskazują na dużą krytykę, jaka spadła na Portugalczyka zarówno ze strony komentatorów, jak i działaczy sportowych.

Na stronach obu gazet pojawił się też szereg komentarzy kibiców negatywnie oceniających występ kapitana portugalskiej reprezentacji. “Kiedyś skończyła się kariera Pele i Maradony. Być może przyszedł czas na Ronaldo" - napisał jeden z czytelników.

Tymczasem wydawany w Porto dziennik “O Jogo" porównuje bardzo aktywnego we wtorek w Turynie Pepe i mało widocznego na boisku Cristiano Ronaldo oceniając, że portugalski obrońca przeżywa drugą młodość.

FC Porto - heroiczny awans

Gazeta wskazuje, że zajmujące dopiero trzecie miejsce w portugalskiej lidze FC Porto może pokusić się o dobry wynik w tegorocznej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Dodaje, że wyeliminowanie naszpikowanej gwiazdami drużyny Juventusu uprawnia do poważnego myślenia o tytule.

"FC Porto zapewniło sobie w sposób heroiczny awans do ćwierćfinału LM, ale to nie po raz pierwszy. W gronie ośmiu najlepszych ekip Europy nasz klub jest już po raz jedenasty" - podsumował “O Jogo", wskazując, że dramaturgię we wtorek zapewniła nie tylko dogrywka, ale też fakt, że “Smoki" kończyły pojedynek w dziesiątkę.

Pomimo wtorkowej porażki w Turynie 2-3 FC Porto zapewniło sobie awans dzięki wcześniejszej wygranej z Juventusem 2-1.

Z Lizbony Marcin Zatyka