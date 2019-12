Atletico Madryt pokonało 2-0 Lokomotiw Moskwa w meczu 6. kolejki grupy D Ligi Mistrzów, meldując się w 1/8 finału rozgrywek. W rosyjskim zespole pełne spotkanie rozegrali Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, ale nie był to występ, który reprezentanci Polski chcieliby długo wspominać.

Rosyjski zespół kończył rozgrywki grupowe bez perspektywy awansu choćby do Ligi Europy. Już przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że klub reprezentantów Polski nie opuści czwartego miejsca, ale za to mógł pomieszać szyki drugiemu Atletico, które nie było pewne awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Madrytczycy przed ostatnią kolejką mieli tylko punkt przewagi nad Bayerem Leverkusen.

W szeregach "Loko" wiele obiecywano sobie po grze przemianowanego na ofensywnego pomocnika Krychowiak, obecnie jednego z najbardziej wyróżniających się piłkarzy zespołu. Świetną grą i bramkami w dotychczasowych meczach sezonu (9 goli i 3 asysty w 23 meczach) Polak zapracował na miano lidera zespołu.

W zespole Lokomotiwu na debiut w Lidze Mistrzów doczekał się 32-letni Anton Koczenkow, który od kilkunastu dni zastępuje między słupkami kontuzjowanego Guilherme. Wejścia do bramki nie miał jednak udanego, bo w dwóch meczach ligowych wpuścił sześć goli, a w środowy wieczór poprzeczka została zawieszona znacznie wyżej.

Koczenkow w najczarniejszych snach nie przypuszczał, że mecz w Madrycie może rozpocząć się dla niego tak fatalnie. Bramkarz Lokomotiwu już w pierwszej minucie tak niefortunnie interweniował w polu karnym, że "skosił" Joao Feliksa i doświadczony węgierski sędzia Viktor Kassai podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Kieran Trippier, ale Koczenkow odkupił swoje winy, lewą ręką zagarnął piłkę i sparował na słupek.

2019-12-11 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Widzów: 58426 | Arbiter: V. Kassai STATYSTYKI Atletico Madryt Lokomotiw Moskwa 2 0 Posiadanie piłki 68% 32% Strzały 15 1 Strzały na bramkę 6 1 Rzuty rożne 5 0 Faule 13 13 Spalone 4 1

Początek meczu należał do agresywnie grających gospodarzy, którzy nie pozwalali podopiecznym Jurija Semina przekroczyć środkowej linii boiska. Zmotywowani przez Diego Simeone piłkarze grali tak, jakby szybko chcieli rozprawić się z serią czterech meczów bez zwycięstwa. I pierwszy krok postawili tuż po kwadransie.

W 16. minucie byliśmy świadkami podyktowania drugiego rzutu karnego, a decyzję poprzedziło obejrzenie powtórki przez sędziego Kassaia. Węgier upewnił się, że Rifat Żamaletdinow pechowo zagrał piłkę ręką na skraju pola karnego i wskazał na "wapno". Tym razem ryzyko na swoje barki wziął Felix i technicznym strzałem przy prawym słupku nie dał żadnych szans bramkarzowi.



Dziesięć minut później madrytczycy cieszy się z drugiego gola autorstwa Moraty, ale ich radość była krótka. Pachniało minimalnym spalonym i węgierski arbiter, po konsultacji z wozem VAR, potwierdził niewielki ofsajd, anulując to trafienie.



Efektownie grający Felix był bliski podwyższenia prowadzenia w 37. minucie. 20-latek pognał od połowy boiska lewą stroną, ściągnął na siebie uwagę trzech rywali, a mimo to wpadł w pole karne i oddał kąśliwy strzał prawą nogą. Koczenkow tylko patrzył, jak piłka nieznacznie mija prawy słupek bramki i mógł odetchnąć z ulgą.

W końcu w protokole meczowym zapisał się także Krychowiak, ale niezbyt chlubnie. Krótko przed przerwą Polak faulował Thomasa i zarobił żółtą kartkę.

Statystyki były bezwzględne dla gości, a mimo to przyjezdni rozpoczęli drugą połowę bez zmian w składzie i bardzo szybko przyjęli drugi cios. W 54. min Koke, po krótko rozegranym rzucie rożnym, wrzucił piłkę na bliższy słupek, gdzie świetnie wbiegł obrońca Felipe i mocnym strzałem z powietrza zaskoczył bramkarza.



Lokomotiw nie dość, że był tłem dla Hiszpanów, to jeszcze w 67. minucie stracił doświadczonego Vedrana Czorlukę. Chorwat ucierpiał w starciu we własnym polu karnym i od razu sygnalizował, że coś poważnego się stało. Zaraz pojawiły się przy nim służby medyczne, ale nie było szans, by postawić go na nogi. Czorluka chowając twarz w dłoniach został na noszach zniesiony z murawy.

Prowadząc dwoma golami Atletico już tak nie forsowało tempa i ostatnie fragmenty meczu nie były porywającym widowiskiem.



Atletico Madryt - Lokomotiw Moskwa 2-0

Bramki: 1-0 Felix (17. z karnego), 2-0 (Felipe 54.)



2 0 Atletico Madryt Lokomotiw Moskwa Oblak Felipe Hermoso Lodi Trippier Koke Partey Saul Morata Félix Correa Koczenkow Murilo Ćorluka Hoewedes Idowu Kverkvelia Krychowiak Miranchuk Rybus Eder Żemaletdinow SKŁADY Atletico Madryt Lokomotiw Moskwa Jan Oblak Anton Koczenkow 54′ 54′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro 40′ 40′ Murilo Cerqueira Paim Mario Hermoso Canseco 69′ 69′ Vedran Czorluka Renan Augusto Lodi dos Santos Benedikt Hoewedes 2′ (k.) 2′ (k.) Kieran Trippier Brian Oladapo Idowu 73′ 73′ Jorge Resurrecion Merodio Koke Solomon Kverkvelia Thomas Teye Partey 42′ 42′ Grzegorz Krychowiak . Saul Niguez Aleksiej Miranczuk Alvaro Morata Maciej Rybus 17′ (k.) 17′ (k.) 81′ 81′ João Félix Sequeira 75′ 75′ Antonio Eder 67′ 67′ 68′ 68′ Ángel Martín Correa Rifat Żemaletdinow REZERWOWI Antonio Adan Garrido Nikita Medvedev Santiago Arias 69′ 69′ Stanislav Magkeev José Gimenez Dmitri Zhivoglyadov 68′ 68′ Hector Herrera Daniil Kulikov 73′ 73′ Thomas Lemar Anton Miranczuk 81′ 81′ Marcos Llorente Moreno Roman Tugariew Ivan Šaponjić 75′ 75′ Fiodor Smołow

Grupa D Ligi Mistrzów: wyniki i tabela