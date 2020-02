W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Atletico Madryt podejmuje broniący trofeum Liverpool FC. Czy piłkarze Diega Simeone zatrzymają rozpędzonych podopiecznych Juergena Kloppa? Śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Juergen Klopp (Liverpool): Są naprawdę dobrze zorganizowani. Wideo © 2020 Associated Press

Relacja na żywo z meczu Atletico Madryt - Liverpool

Reklama

Relacja na żywo z meczu Atletico Madryt - Liverpool dostosowana do urządzeń mobilnych

"The Reds" są w tym sezonie niemal nie do zatrzymania. W rozgrywkach Premier League wciąż nie zaznali porażki, a w Champions League przegrali tylko jedno spotkanie. Ich pogromcą okazało się włoskie SSC Napoli, które w pierwszym meczu fazy grupowej zwyciężyło 2-0. Mimo to wicemistrzowie Anglii ostatecznie okazali się najlepsi w grupie E.

W grupie D natomiast Atletico musiało uznać wyższość Juventusu. Jak dotąd Liverpool mierzył się z "Los Colchoneros" czterokrotnie. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2009/10 w półfinale Ligi Europejskiej. W pierwszym starciu górą byli Hiszpanie (1-0), lecz w rewanżu "The Reds" odrobili straty i ostatecznie awansowali do finału.

Liga Mistrzów. Pary i terminarz 1/8 finału