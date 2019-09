Atletico Madryt zremisowało z Juventusem Turyn 2-2 w meczu grupy D Ligi Mistrzów. W ekipie gości w podstawowym składzie wybiegł Wojciech Szczęsny. "Stara Dama" prowadziła już w tym spotkaniu 2-0, ale podopieczni Diega Simeone zdołali wyrównać.

Liga Mistrzów

2019-09-18 21:00 | Stadion: Estadio Wanda Metropolitano | Arbiter: D. Makkelie 2 2 Atletico Madryt Juventus Turyn Oblak Gimenez Lodi Savić Trippier Koke Lemar Partey Saul Félix Costa Szczęsny Sandro Bonucci Danilo de Ligt Cuadrado Khedira Matuidi Pjanić Higuain Ronaldo SKŁADY Atletico Madryt Juventus Turyn Jan Oblak Wojciech Szczęsny José Gimenez . Alex Sandro 76′ 76′ Renan Augusto Lodi dos Santos Leonardo Bonucci 70′ 70′ Stefan Savić Danilo Kieran Trippier Matthijs de Ligt Jorge Resurrecion Merodio Koke 48′ 48′ 71′ 71′ Juan Cuadrado 60′ 60′ Thomas Lemar 69′ 69′ Sami Khedira 76′ 76′ Thomas Teye Partey 65′ 65′ 15′ 15′ Blaise Matuidi . Saul Niguez 87′ 87′ Miralem Pjanić João Félix Sequeira 80′ 80′ Gonzalo Higuain 83′ 83′ Da Silva Diego Costa Cristiano Ronaldo REZERWOWI Antonio Adan Garrido Gianluigi Buffon Santiago Arias Merih Demiral Felipe Augusto de Almeida Monteiro 69′ 69′ Rodrigo Bentancur 76′ 76′ 90′ 90′ Hector Herrera Adrien Rabiot Marcos Llorente Moreno 87′ 87′ Aaron Ramsey 76′ 76′ Victor Machin Perez Vitolo Federico Bernardeschi 60′ 60′ Ángel Martín Correa 80′ 80′ Paulo Dybala

To był rewanż za 1/8 finału z poprzedniego sezonu. Wtedy "Stara Dama" wyeliminowała Atletico.



W 10. minucie nowa gwiazda w drużynie gospodarzy, Joao Felix, przeprowadziła indywidualną akcję zakończoną celnym strzałem. Portugalczyk rozpoczął ją na własnej połowie, dobiegł pod pole karne, ale jego uderzenie Szczęsny sparował na rzut rożny.



Po chwili z prawego skrzydła dośrodkował Kieran Trippier, Felix doszedł do główki, ale posłał piłkę wprost w polskiego bramkarza.



Z biegiem czasu zaczęło być groźnie również w polu karnym "Rojiblancos".



I w 48. minucie Juventus objął prowadzenie. Leonardo Bonucci posłał dalekie podanie do Gonzala Higuaina. Argentyńczyk świetnie przeniósł ciężar gry z lewej strony na prawą, zagrywając do Juana Cuadrado, a Kolumbijczyk popisał się precyzyjnym uderzeniem w samo okienko.



Po godzinie gry piłkarze Atletico byli bardzo bliscy wyrównania. Na prawej stronie Trippier wymienił piłkę z Koke, ten drugi wycofał do wbiegającego w pole karne Jose Gimeneza, ale strzał Urugwajczyka minimalnie minął spojenie słupka z poprzeczką.

Chwilę później doszło do niecodziennej sytuacji. Sami Khedira trafił piłką sędziego Danny'ego Makkelie. Holender padł na kolana i potrwało trochę zanim doszedł do siebie.

W 65. minucie "Stara Dama" prowadziła już 2-0. Cristiano Ronaldo wyprowadził kontrę, podał do Aleksa Sandro, a ten dośrodkował wprost na głowę Blaise'a Matuidiego, który posłał piłkę do siatki.

Pięć minut później zawodnicy z Madrytu strzelili kontaktowego gola. Angel Correa zacentrował z rzutu wolnego, Gimenez zgrał piłkę głową, a także głową Stefan Savić pokonał Szczęsnego.



Atletico mogło wyrównać w 85. minucie. Po indywidualnej akcji Vitolo oddał strzał z pola karnego, ale polski bramkarz przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Chwilę później wielkie zamieszanie w polu karnym Juventusu. Matthijs de Ligt próbując wybić piłkę trafił w rękę Bonucciego, ale sędziowie uznali, że to był kompletny przypadek i nie odgwizdali "jedenastki". Za to protestujący Diego Costa zobaczył żółtą kartkę.

Walka do końca piłkarzy "Rojiblancos" zaprocentowała w 90. minucie. Po dośrodkowaniu Trippiera z rzutu rożnego w polu karnym do piłki złożył się Hector Herrera i posłał ją głową do siatki.



Atletico Madryt - Juventus Turyn 2-2 (0-0)

Bramki: 0-1 Juan Cuadrado (48.), 0-2 Matuidi (65.). 1-2 Savić (70.), 2-2 Herrera (90.).



STATYSTYKI Atletico Madryt Juventus Turyn 2 2 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 12 9 Strzały na bramkę 8 7 Rzuty rożne 11 5 Faule 11 12

Zdjęcie Wojciech Szczęsny nie zachował czystego konta w Madrycie / AFP

Paweł Pieprzyca