Atletico Madryt w roli gospodarza przegrało z Chelsea Londyn 0-1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z powodu pandemii koronawirusa i obostrzeń z tym związanych mecz odbył się na Arenie Narodowej w Bukareszcie.

2021-02-23 21:00 | Stadion: Arena Naţională | Arbiter: Felix Brych Atletico Madryt Chelsea Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-0 O. Giroud 68'

Przewaga w posiadaniu piłki na korzyść "The Blues", ale gospodarze też potrafili się odgryzać. Tak wyglądała pierwsza połowa spotkania.

Thomas Tuchel, opiekun Chelsea, który w tym sezonie prowadził też PSG, został drugim szkoleniowcem w historii tych rozgrywek, który dokonał takiej sztuki. Przed nim był tylko Ronald Koeman w sezonie 2007/08.



Od początku przewagę zyskali goście, ale po kwadransie, to "Rojiblancos" mieli najlepszą okazję na objęcie prowadzenia. Luis Suarez przy linii końcowej oszukał Andreasa Christensena i Antonia Ruedigera, potem zagrał jeszcze wzdłuż bramki, ale Thomas Lemar nie zdążył wepchnąć piłki do siatki.



W odpowiedzi w bramkę nie trafił aktywny we wtorek Timo Werner. Po chwili Niemiec przewrócił się w polu karnym, ale choć sędzią tego meczu był jego rodak Felix Brych, to o "jedenastce" nie mogło być mowy.



Następnie w dwóch akcjach pokazał się Marcos Alonso, ale najpierw jego strzał w środek pewnie obronił Jan Oblak, a po dośrodkowaniu Hiszpana uderzenie głową Oliviera Girouda została zablokowane.



Natomiast w 38. minucie znowu pokazał się Werner, jednak jego strzał z ostrego kąta sparował Oblak.



W końcówce pierwszej połowy gospodarze przeprowadzili groźną akcję - Angel Correa zagrał do Suareza, ale ten padając nie był w stanie oddać strzału.



Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. To goście byli ekipą przeważającą, a podopieczni Diega Simeone od czasu do czasu też próbowali zaatakować.

I tak w 58. minucie z lewej strony dośrodkował Lemar, Cesar Azpilicueta wybił piłkę głową, a do przewrotki złożył się niewidoczny do tej pory Joao Felix, jednak Portugalczyk przestrzelił.

W 68. minucie Chelsea wyszła na prowadzenie. Z lewej strony dośrodkował Alonso, Mason Mount nie przejął piłki, ale jeszcze próbował, podbił ją jednak Mario Hermoso, a Giroud zdecydował się na przewrotkę, nie dając szans Oblakowi. Pierwotnie jednak sędzia Brych odgwizdał spalonego, ale do akcji wkroczył system VAR i po kilku minutach okazało się, że bramka była prawidłowa!

Potem jeszcze przed szansą stanął Werner, ale z ostrego kąta trafił w boczną siatkę.



Atletico ostatnio jest w słabej formie i to się potwierdziło, jego piłkarze nie oddali bowiem celnego strzału, ponadto drużyna pierwszy raz przegrała mecz w roli gospodarza w fazie pucharowej Ligi Mistrzów za kadencji Simeone.



Natomiast Tuchel ma zaliczkę, ale będzie miał problem przed rewanżem, który odbędzie się 17 marca. Żółte kartki we wtorek zobaczyli bowiem Mount i Jorginho, co eliminuje ich z tego spotkania.

0 1 Atletico Madryt Chelsea Londyn Mendy Azpilicueta Rüdiger Christensen Hudson-Odoi Jorginho Alonso Kovačić Mount Giroud Werner Oblak Savić Hermoso Felipe Koke Llorente Correa Félix Lemar Saúl Suárez SKŁADY Atletico Madryt Chelsea Londyn Jan Oblak Edouard Mendy Stefan Savić Cesar Azpilicueta 84′ 84′ Mario Hermoso Canseco Antonio Ruediger Felipe Augusto de Almeida Monteiro Andreas Christensen Jorge Resurrecion Merodio Koke 80′ 80′ Callum Hudson-Odoi 63′ 63′ Marcos Llorente Moreno 64′ 64′ Luiz Frello Jorginho 82′ 82′ Ángel Martín Correa Marcos Alonso 82′ 82′ João Félix Sequeira 74′ 74′ Mateo Kovaczić 90′ 90′ Thomas Lemar 1′ 1′ 74′ 74′ Mason Mount 82′ 82′ . Saul Niguez 68′ 68′ 87′ 87′ Olivier Giroud Luis Suarez 87′ 87′ Timo Werner REZERWOWI Ivo Grbić Kepa Arrizabalaga Revuelta Miguel San Román Ferrándiz Wilfredo Daniel Caballero 82′ 82′ Renan Augusto Lodi dos Santos Ben Chilwell Ricard Sánchez Sendra 80′ 80′ Reece James Álvaro García Segovia Emerson Palmieri dos Santos Geoffrey Kondogbia Kurt Happy Zouma 82′ 82′ Lucas Torreira Di Pascua Billy Gilmour 84′ 84′ Victor Machin Perez Vitolo 87′ 87′ Kai Havertz Sergio Camello Pérez 74′ 74′ N'Golo Kanté 82′ 82′ Moussa Dembélé 87′ 87′ Christian Pulisic 74′ 74′ Hakim Ziyech Tamy Abraham