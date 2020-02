Nie brakowało emocji we wtorkowym starciu Atletico Madryt z Liverpoolem (1-0) w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Sędzia Szymon Marciniak musiał studzić emocje, a trenera gości Juergena Kloppa ukarał żółtą kartką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Anglii. Shrewsbury - Liverpool 2-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Gospodarze szybko załatwili sprawę. Już w czwartej minucie meczu Saul Niguez zdobył, jak się później okazało, jedyną bramkę meczu.

Reklama

Jeszcze przed przerwą żółtą kartę zobaczył kluczowy piłkarz Liverpoolu Sadio Mane. Po przerwie już nie pojawił się na murawie.

- Decyzja z Sadio nie była zaplanowana przeze mnie, to była przymusowa decyzja ze względu na to, że mógł zostać chwilę później wyrzucony z boiska. Sędzia mógł dać mu czerwoną kartkę już wcześniej, nie chciałem więc mu dawać kolejnej okazji do tego - tłumaczył na antenie Polsatu Sport Klopp, nawiązując do gorącej atmosfery na boisku.



Niemiecki trener Liverpoolu w kilku sytuacjach miał pretensje do sędziego Marciniaka, między innymi domagając się rzutu karnego dla swojej drużyny.

W końcówce spotkania Klopp zobaczył nawet żółtą kartkę, gdy głośno wyrażał swoje niezadowolenie z kolejnej decyzji arbitra. - Zasłużyłem na kartkę, bo powiedziałem za dużo. Ale czy nie miałem racji? - mówił trener, który zaraz po zakończeniu spotkania wyjaśnił sobie wszystko z sędzią Marciniakiem.



Zdjęcie Juergen Klopp / AFP

WS