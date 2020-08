Środowy mecz Atalanty w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain w Lizbonie będzie dla jej piłkarzy i kibiców włoskiego klubu emocjonalnym przeżyciem, nie tylko pod względem sportowym. "Ze złością w oczach i bólem w sercach" - tak ma grać drużyna z Bergamo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Inter Mediolan - Atalanta 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Transmisje meczów Ligi Mistrzów w Polsat Sport Premium i na platformie IPLA.

Reklama

Atalanta jest debiutantem i rewelacją LM w tym sezonie, mimo że piłkarze, tak jak mieszkańcy Bergamo i okolic, przeżyli w ostatnich miesiącach ogromną traumę. To jedno z włoskich miast najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa - było jednym z epicentrów pandemii, która pochłonęła tam ponad 6000 ofiar.

- Byliśmy jedną z najbardziej doświadczonych przez pandemię włoskich społeczności, a piłkarze przechodzili tę traumę z nami. To widać w ich grze, sposobie walki - złość w oczach i ból w sercach. Nie można nie być dumnym z takiej drużyny - powiedział Franz Barcella, fan Atalanty, posiadacz klubowego karnetu na cały sezon i menedżer baru oraz przestrzeni kulturalnej Edone w pobliżu stadionu. Sam przebył zakażenie koronawirusem i chorobę COVID-19.

Klub z Bergamo w 1/8 finału wyeliminował Valencię, a spotkanie rozegrane 19 lutego w Lombardii zostało określone "meczem zero" - wydarzeniem, od którego - zdaniem mediów i naukowców - rozpoczęła się pandemia w północnych Włoszech.

- Powiedzenie, że to mecz przyczynił się do rozwoju pandemii to dla nas zniewaga. Popełniono wcześniej wiele błędów, było tysiące czynników, a jako państwo nie byliśmy gotowi na walkę z koronawirusem - ocenił Barcella.