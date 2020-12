Atalanta Bergamo wygrała z Ajaksem Amsterdam 1-0 (0-0) w ostatniej serii meczów fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tym samym włoska ekipa zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do 1/8 finału. Liverpool FC zremisował 1-1 z FC Midtjyland, w spotkaniu które nie miało już większego znaczenia dla układu tabeli.

W ostatniej serii spotkań w grupie D do bezpośredniego boju o awans stanęły Atalanta Bergamo i Ajax Amsterdam. W uprzywilejowanej sytuacji była włoska ekipa, bo nawet remis dawał jej przepustkę do kolejnej rundy. Ajax grał jednak u siebie i chciał to wykorzystać.



W pierwszym starciu Ajaksu z Atalantą padł wynik 2-2, podopieczni trenera Gian Piero Gasperiniego zdołali doprowadzić do wyrównania, mimo że przegrywali już dwoma golami. Rewanż rozpoczął się dosyć niemrawo, 15 minut przyszło obserwującym mecz czekać na akcję zakończoną strzałem, było to jednak tylko zablokowane uderzenie.

Atalanta wygrała każdy z czterech ostatnich wyjazdowych spotkań w Champions League. Między innymi dzięki temu goście grali z dużą dozą pewności siebie. W pierwszej połowie, choć rzadziej byli przy piłce, to mieli lepszą okazję na gola. Zmarnował ją w 20. minucie Marten De Roon.



Ajax zdecydowanie zbyt późno podkręcił tempo, ale wcześniej nie pozwalała na to Atalanta. W 76. minucie szanse miał Davy Klaassen po dograniu piętką od Klaasa-Jana Huntelaara, górą był jednak bramkarz Pierluigi Gollini. Trzy minuty później z boiska po drugiej żółtej i w konsekwencji czerwonej wyleciał Ryan Gravenberch.



Sytuacja gospodarzy stała się trudna, a w 85. minucie już beznadziejna. Wprowadzony na plac gry sześć minut wcześniej Luis Muriel nie dał się złapać na spalonym, wyszedł sam na sam, minął golkipera i trafił na 1:0. Ten gol przypieczętował awans Atalanty do 1/8 finału.



Już w pierwszej minucie meczu Liverpoolu z Midtjylandem na prowadzenie wyszedł faworyt i zwycięzca grupy. Gol strzelony przez Salaha był najszybszym, jaki Liverpool zdobył kiedykolwiek w Champions League. Egipskiemu snajperowi umieszczenie piłki w siatce zajęło dokładnie 55 sekund od momentu rozpoczęcia zawodów.



To był niemal ostatni dobry moment The Reds w tym meczu. W 34. minucie mogło już być 1-1, z linii bramkowej zdołał jednak wybić Fabinho. Mistrzowie Danii rozkręcali się z minuty na minutę, po przerwie zupełnie zdominowali grę. W 64. minucie wywalczyli rzut karny, który na trafienie na 1-1 zamienił Alexander Scholz.



Midtjyland grał od tego momentu o pełną stawkę, a LFC tylko o przetrwanie i dogranie tych zawodów do końca. W 66. minucie Kabo był blisko zmienienia rezultatu na 2-1 dla gospodarzy. W 77. minucie piłka wpadła do siatki Liverpoolu, ale orzeknięto spalonego. Ostatecznie był remis 1-1.



Podopieczni trenera Juergena Kloppa, którzy grali w mocno zmienionym składzie w stosunku do poprzedniego ligowego spotkania, powinni czuć zadowolenie z takiego rezultatu. Z gry lepsza była ostatnia drużyna grupy D.





Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 0-1 (0-0)

Bramka: Luis Muriel (85)





FC Midtjyland - Liverpool FC 1-1 (0-1)

Bramki: Alexander Scholz (64 - karny) - Mo Salah (1)