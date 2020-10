Spotkanie Atalanty Bergamo z Ajaksem Amsterdam jest jednym z najciekawszych spotkań wtorkowej serii gier w Lidze Mistrzów. Naprzeciw siebie stają bowiem bardzo ofensywnie usposobione drużyny, które potrafią grać bardzo efektownie. Kto okaże się lepszy w tym starciu? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Ajax Amsterdam uległ co prawda w pierwszym grupowym meczu przeciwko Liverpoolowi 0-1, to piłkarze z Holandii świetnie zareagowali na porażkę w ligowym starciu. "Godenzonen" uporali się bowiem z VVV Venlo aż 13-0.



Gospodarze rozpoczęli natomiast tegoroczne zmagania w LM od wygranej z FC Midtjylland 4-0. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego o wiele gorzej radzą sobie za to w rozgrywkach ligowych. "Bogini" przegrała ostatnie dwa mecze, ulegając Napoli 1-4 i Sampdorii 1-3.





Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam 0-0, trwa I połowa

