Liga Mistrzów. Alphonso Davies nie dostał koszulki od Lionela Messiego

Kiedy Alphonso Davies stanął przed kamerami po spotkaniu z Olympique Lyon, w jednej ze swoich wypowiedzi wrócił myślami do spotkania z Barceloną. To wtedy 19-latek wyznał, że chciał wymienić się koszulkami z Leo Messi, ale ten odmówił.

Bayern Monachium udowodnił swoją świetną dyspozycję, zwyciężając w środowym spotkaniu z Olympique Lyon 3-0 i zapewniając sobie tym samym grę w finale Ligi Mistrzów. Pomocnik Bawarczyków Alphonso Davies uciął sobie pogawędkę z dziennikarzami po zwycięskim pojedynku z OL.

19-latek wyznał, że już nie może doczekać się finału z PSG. "To będzie świetny mecz" - mówił przedstawicielom mediów.

W pewnej chwili jego wspomnienia wróciły jednak do meczu z Barceloną, którą Bayern rozgromił w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 8-2. Przyznał, że marzyła mu się koszulka Leo Messiego, ale ten wyraźnie nie był wtedy zainteresowany wymianą.

"Bardzo chciałem koszulkę od Messiego, więc podszedłem do niego po meczu. Poprosiłem go, żeby się wymienił, ale on był chyba trochę zdenerwowany. Szkoda, ale mam nadzieję, że uda mi się następnym razem" - dodał Davies.

Kanadyjczyk gra w Bayernie od ubiegłego roku. W 35 występach zdołał czterokrotnie trafić do bramki rywala. Teraz wie, że razem z zespołem czeka ich trudne, ale fascynujące zadanie, o którym marzy każdy piłkarz.

"Moi koledzy z zespołu wiele już wygrali, ale nadal są głodni sukcesów, chcąc zdobyć kolejny tytuł" - oznajmił pomocnik Bayernu.

AB