Liga Mistrzów. Ajax płaci piłkarzom dziesięć razy mniej niż Barcelona

Kto gra dzisiaj najładniejszą piłkę z ósemki ćwierćfinałów? Ajax Amsterdam. A kto płaci swoim zawodnikom najmniej w tym gronie? Też Ajax. Różnica z Barceloną jest pod tym względem ogromna.

Młodzi zawodnicy Ajaksu zachwycają Europę w tej edycji Ligi Mistrzów. Najpierw odwrócili losy pojedynku z Realem, pewnie wygrywając w rewanżu w Madrycie 4-1, potem dokonali być może jeszcze większej sztuki - choć wynik tego nie pokazuje (2-1) - wyrzucając z Champions League Juventus Turyn, którego jasnym celem było zwycięstwo w tych rozgrywkach.

Okazuje się jednak, że zarobki młodych piłkarzy z Amsterdamu mają się w zasadzie nijak do tego, co dostają ich rywale. I dotyczy to całej ósemki ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Podczas gdy gracze Ajaksu mogą liczyć w sumie na 53 miliony euro za sezon (dane za 2017-18), następne "od dołu" jest Porto, wypłacające wynagrodzenia na poziomie 85 mln. Juventus w tej swoistej klasyfikacji byłby na piątym miejscu w kolejności (259 mln euro, choć trzeba wziąć poprawkę, że liczby dotyczą okresu, gdy Cristiano Ronaldo jeszcze nie grał w Turynie).

Zdjęcie Tak cieszy się młodzież z Ajaksu, choć zarabia dużo mniej niż ich rywale / AFP

Bezapelacyjnie góruje nad wszystkimi Barcelona - z wydatkami na kontrakty w wysokości 529 milionów euro - głównie dzięki Leo Messiemu.

Poza Katalończykami, bardzo dobrze płacą również kluby angielskie: Manchester United - 334 mln euro, Liverpool - 228, Manchester City - 293 oraz Tottenham - 167. Jak się okazuje, pieniądze nie zawsze odgrywają decydującą rolę.



