W premierowej serii gier grupowych Ligi Mistrzów Ajax Amsterdam mierzy się z Liverpoolem. Dla "The Reds" to pierwsze spotkanie bez lidera defensywy Virgila van Dijka, który z powodu kontuzji nie zagra przez wiele miesięcy. Dołącz do relacji live i śledź z Interią przebieg rywalizacji na żywo również w pozostałych grupach. Bezpośrednia transmisja z Amsterdamu w Polsacie Sport Premium 2 oraz w serwisie IPLA TV.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Przegląd prasy i mediów społecznościowych po wtorkowych meczach. Wideo INTERIA.TV



Liga Mistrzów

2020-10-21 21:00 | Stadion: Johan Cruijff Arena | Arbiter: Felix Brych Ajax Amsterdam Liverpool FC 0 1 DO PRZERWY 0-1 N. Tagliafico 35' (samob.)

Reklama

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!



Kliknij teraz, by śledzić NA ŻYWO wyniki meczów fazy grupowej LM



Nie tylko fani "The Reds" zadawali sobie pytanie, jak wypadnie ekipa Juergena Kloppa w boju z Ajaksem bez Virgila van Dijka. Holenderski stoper w sobotnich derbach Liverpoolu doznał groźnej kontuzji kolana. Konieczna jest interwencja chirurga. Zawodnika najprawdopodobniej w tym sezonie nie zobaczymy już na murawie.



W meczu inaugurującym marsz po kolejny Puchar Europy niemiecki szkoleniowiec dyrygentem defensywy mianował Joego Gomeza. W rolę jego partnera wcielił się natomiast Fabinho.

Gospodarze mogli wystawić optymalną jedenastkę, ale już w 9. minucie potrzebna była wymuszona zmiana. Kontuzjowanego Mohammeda Kudusa zastąpił Quincy Promes.



Koniec pecha? Nic z tych rzeczy. Los zakpił z gospodarzy po raz drugi 10 minut przed gwizdkiem na przerwę. Samobójcze trafienie zaliczył wówczas argentyński obrońca Nicolas Tagliafico. Po strzale Sadio Mane interweniował nieszczęśliwie na piątym metrze i zrobiło się 0-1.



Krótko przed zejściem do szatni znakomitą okazję na wyrównanie miał Tadić. Przelobował już Adriana, ale w ostatniej chwili piłkę z linii bramkowej wybił jeden z defensorów gości.



Z kolei tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony Klaassen trafił w słupek. To było ostatnie ostrzeżenie dla Liverpoolu.





Ajax Amsterdam - Liverpool FC 0-1 - trwa II połowa

Bramki: 0-1 (35. Tagliafico, samobójcza)



0 1 Ajax Amsterdam Liverpool FC Adrián Alexander-Arnold Gomez Fabinho Robertson Milner Jones Wijnaldum Salah Firmino Mané Onana Mazraoui Schuurs Martínez Tagliafico Klaassen Gravenberch Blind Neres Kudus Tadić SKŁADY Ajax Amsterdam Liverpool FC André Onana Adrián San Miguel del Castillo Noussair Mazraoui Trent Alexander-Arnold Perr Schuurs Joe Gomez Lisandro Martínez Tavares Fabinho 35′ (samob.) 35′ (samob.) Nicolas Tagliafico Andrew Robertson Davy Klaassen 38′ 38′ James Milner Ryan Jiro Gravenberch 46′ 46′ Curtis Jones Daley Blind Georginio Wijnaldum David Neres Campos Mohamed Salah 9′ 9′ Mohammed Kudus . Roberto Firmino Dušan Tadić Sadio Mané REZERWOWI Dominik Kotarski Caoimhin Kelleher Maarten Stekelenburg Neco Williams Edson Alvarez Rhys Williams Sean Klaiber 46′ 46′ Jordan Henderson Jurgen Ekkelenkamp Xherdan Shaqiri Zakaria Labyad Takumi Minamino Dirk Jan Klaas Huntelaar Divock Origi 9′ 9′ Quincy Anton Promes Diogo José Teixeira da Silva Lassina Chamste Soudine Franck Traoré Jake Cain Vitezslav Jaros

STATYSTYKI Ajax Amsterdam Liverpool FC 0 1 Posiadanie piłki 44,3% 55,7% Strzały 7 4 Strzały na bramkę 3 3 Rzuty rożne 2 2 Faule 3 6 Spalone 2 1