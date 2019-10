Ajax Amsterdam przegrał 0-1 z Chelsea Londyn w szlagierze grupy H piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obie ekipy mają po sześć punktów po trzech kolejkach.

Liga Mistrzów

2019-10-23 18:55 | Stadion: Johan Cruijff Arena | Arbiter: O. Hategan Ajax Amsterdam Chelsea Londyn 0 1 DO PRZERWY 0-0 M. Batshuayi 86'

Ajax, który w ubiegłym sezonie oczarował piłkarską Europę, docierając w wielkim stylu do półfinału Ligi Mistrzów, w obecnych rozgrywkach również spisywał się dobrze, mimo odejścia czołowych zawodników. Jednak nie w meczu z Anglikami.



W starciu z londyńską Chelsea gospodarzom nie grało się łatwo. Od początku oba zespoły grały w szybkim tempie, lecz brakowało czystych okazji bramkowych.



Ze strony gospodarzy strzałów próbowali Joen Veltman i Donny van de Beek, ale po kilkunastu minutach to "The Blues" przeszli do ofensywy, mocno naciskając.

W ostatnim kwadransie pierwszej połowy fani gospodarzy oszaleli ze szczęścia, gdy Quincy Promes z bliska wpakował piłkę do siatki po akcji Hakima Ziyecha. Jednak po wideoweryfikacji sędzia odwołał bramkę, dopatrując się minimalnego spalonego.

Druga odsłona rozpoczęła się od wyraźnej przewagi długo utrzymujących się przy piłce gości, lecz nie przełożyło się to na szanse bramkowe. Później go głosu doszli gospodarze, ale nie na długo.



W 73. minucie prowadzenie drużynie Chelsea powinien dać wprowadzony dwie minuty wcześniej Michy Batshuayi. Dopadł do piłki na jedenastym metrze, ale fatalnie spudłował.

Belgijski napastnik zrehabilitował się w końcówce spotkania. Po akcji lewą stroną innego z rezerwowych Christiana Pulisica Batshuayi wpakował piłkę od poprzeczki do bramki Ajaksu. Jak się okazało, była to jedyna bramka meczu.



0 1 Ajax Amsterdam Chelsea Londyn Onana Alvarez Blind Dest Martínez Tagliafico Veltman van de Beek Ziyech Tadić Promes Kepa Alonso Azpilicueta Tomori Zouma Jorginho Kovaczić Mount Willian Abraham Hudson-Odoi SKŁADY Ajax Amsterdam Chelsea Londyn André Onana Kepa Arrizabalaga Revuelta 89′ 89′ Edson Alvarez Marcos Alonso Daley Blind Cesar Azpilicueta Sergino Dest Fikayo Tomori 65′ 65′ Lisandro Martínez 84′ 84′ Kurt Happy Zouma Nicolas Tagliafico Luiz Frello Jorginho 89′ 89′ Joël Veltman Mateo Kovaczić Donny van de Beek Mason Mount Hakim Ziyech 66′ 66′ . Willian 49′ 49′ Dušan Tadić 71′ 71′ Tamy Abraham 74′ 74′ Quincy Anton Promes 90′ 90′ Callum Hudson-Odoi REZERWOWI Bruno Varela Wilfredo Daniel Caballero Noussair Mazraoui 90′ 90′ Reece James Perr Schuurs Emerson Palmieri dos Santos 89′ 89′ Siem de Jong Billy Gilmour Răzvan Gabriel Marin 66′ 66′ Christian Pulisic 89′ 89′ Klaas-Jan Huntelaar 71′ 71′ 86′ 86′ Michy Batshuayi 74′ 74′ David Neres Campos Olivier Giroud