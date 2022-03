W 12. min posłał torpedę w kierunku bramki Hugo Llorisa. W 38. minucie strzelał z bliska jak lis pola karnego. W 81. min zaatakował z powietrza wyskakując ponad głowy obrońców roślejszych, młodszych i silniejszych. Tottenham dwa razy odpowiadał, ale po trzecim golu Ronaldo już się nie podniósł.

Liga Mistrzów. Manchester United - Atletico. Jak ocenić Cristiano Ronaldo?

Trener Ralf Rangnick natychmiast zdjął Portugalczyka z boiska. W lutym Cristiano skończył 37 lat. Niemiec kilka razy powtarzał, że będzie ostrożnie gospodarował siłami swojego najlepszego strzelca. 19 stycznia w meczu ligowym z Brentford, CR7 nie potrafił opanować wściekłości, gdy w 70. minucie, przy stanie 2-0, Rangnick zastąpił go Harrym Maguire.

Angielskie tabloidy rozpisywały się o konflikcie największej gwiazdy Manchesteru United z trenerem, a także kapitanem drużyny. Doniesienia nie były spójne, bo to podobno Rangnick chciał, by Maguire oddał opaskę CR7. Nie oddał, za to Ronaldo uratował obrońcę reprezentacji Anglii w sobotnim meczu z Tottenhamem, gdy ten strzelił samobója na 2-2. Niedługo potem Portugalczyk zdobył zwycięską bramkę.

Plotki o konfliktach i nieporozumieniach w szatni MU padają jednak na podatny grunt, bo drużyna gra zadecydowanie poniżej oczekiwań. W tabeli Premier League Manchester United jest dopiero na piątym miejscu, bez szans na walkę o tytuł mistrzowski.

Jak daleko mu do najlepszych zespół z Old Trafford przekonał się tydzień temu w starciu derbowym z Manchesterem City. Lider zwyciężył 4-1. Ronaldo nie grał ze względu na kontuzję.

Przed sezonem nadzieje były uzasadnione. Poprzednie rozgrywki Manchester United zakończył na drugim miejscu. Tego lata wydał 140 mln euro na trzy gwiazdy: Jadona Sancho (85 mln), Raphaela Varane’a (40) i Cristiano Ronaldo (15). Były realne podstawy, by wierzyć w odzyskanie tytułu po dziewięciu latach. Tymczasem nastał kryzys, który doprowadził do zmiany trenera. Rangnick zastąpił Ole Gunnara Solskjaera - to była bolesna decyzja dla klubu, bo Norweg jest kochany na Old Trafford.

Słaba gra Manchesteru United musiała ściągnąć krytykę na Ronaldo. Zwykle tak jest, że gdy wygrywa, wielbi się jego chorobliwą ambicję. Jeśli jednak coś idzie źle, media i kibice rozprawiają o narcyzmie i wielkim ego Portugalczyka, które dzieli szatnię i szkodzi drużynie.

Ronaldo przywykł do życia pod ekstremalną presją. To już prawie dwie dekady, gdy jest gwiazdą pierwszej wielkości. W 2003 roku przybył do Manchesteru United po raz pierwszy i szybko stał się symbolem drużyny. W 2008 roku wygrał pierwszy raz Ligę Mistrzów i zdobył swoją pierwszą Złotą Piłkę. Od tamtej pory porównywano go już tylko z Leo Messim.

Liga Mistrzów. Manchester United - Atletico. Ronaldo zawsze górą

W dziewięć lat CR7 został najlepszym strzelcem w historii Realu Madryt (450 goli w 438 meczach). Zdobył z nim cztery tytuły najlepszej drużyny Europy. Miał 33 lata, gdy Juventus zapłacił za niego 105 mln euro licząc, że z nim wygra Ligę Mistrzów.

Nie udało się. Legendarny obrońca zespołu z Turynu Leonardo Bonucci powiedział potem, że on i inni gracze Juve popełnili zasadniczy błąd. - Myśleliśmy, że sam fakt, iż Ronaldo jest z nami, sprawi, że będziemy wygrywali - mówił.

W 1/8 finału Ligi Mistrzów w 2019 roku Juventus przegrał z Atletico 0-2 w Madrycie. W rewanżu Ronaldo zdobył hat-tricka, a potem jeszcze oba gole w starciach z Ajaxem, które jednak zakończyły się porażką 2-3. Faktycznie zespół z Turynu uzależnił się od goli Cristiano, co nikogo jednak nie uszczęśliwiło.

Real bez Ronaldo nie wygrał już Ligi Mistrzów, tak jak Ronaldo nie wygrał jej bez Realu. Portugalczyk to najlepszy strzelec w historii rozgrywek (140 goli). Pięć razy wznosił uchaty puchar. Marzy by zrobić to po raz szósty wyrównując rekord zmarłego niedawno Paco Gento z Realu. To dlatego opuścił Turyn i wrócił na Wyspy. Miał trafić do Manchesteru City, ale Manchester United nie mógł dopuścić do tego, by jego dawny symbol wzmocnił lokalnego rywala.

Tego argumentu używają dziennikarze i eksperci, którzy tłumaczą, że powrót Ronaldo na Old Trafford był sportową pomyłką. Podobno CR7 przekonał się, że mając 37 lat nie daje rady wytrzymać intensywności gry w najlepszej lidze świata. Podobno, bo trudno oddzielić fakty od plotek.

Manchester United nie jest uważany za faworyta tej edycji Champions League. Mimo wszystko jest faworytem w dzisiejszym starciu z Atletico Madryt na Old Trafford. Mistrzowie Hiszpanii mają powody, by obawiać się Portugalczyka. W 36 meczach przeciw Atletico CR7 zdobył 25 goli i zaliczył 9 asyst.

W konfrontacjach z Simeone miał też bolesne wpadki. 7 lutego 2015 roku, czyli dwa dni po głośnej fieście z okazji 30. urodzin Portugalczyka, Real poległ w ligowych derbach z Atletico 0-4! Ale już kilka tygodni później w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zwyciężył. W Champions League Ronaldo zawsze był górą w starciach z Atletico. W dwóch finałach z 2014 i 2016 roku, w półfinale 2017, w ćwierćfinale 2015 i 1/8 finału 2019, a także meczach grupowych 2020. Jak będzie dzisiaj?

Dariusz Wołowski

