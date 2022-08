"Lewy" może szybko wrócić do Monachium. Pozostały godziny!

- W fazie grupowej Ligi Mistrzów nie chciałbym trafić na Bayern Monachium. Na to jest jeszcze za wcześnie, to byłoby dla mnie dziwne uczucie - mówił dwa tygodnie temu Robert Lewandowski. Czy jego życzenie się spełni, zobaczymy w czwartek po godz. 18, gdy w Stambule UEFA dokona losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na razie trudno nawet szacunkowo ocenić, jaka jest szansa na takie rozwiązanie. Losowanie fazy grupowej będzie miało bowiem wiele obostrzeń, a najwięcej wyjaśni się wtedy, gdy rozlosowany zostanie pierwszy koszyk.

Barcelona w Warszawie? To byłby hit dla polskich kibiców!

W nim bowiem znajdą się mistrzowie sześciu najmocniejszych federacji, a także broniący tytuł Real Madryt i zdobywca Ligi Europy Eintracht Frankfurt. W całym losowaniu będzie uczestniczyło aż pięć klubów z Niemiec, a także po cztery z Hiszpanii, Anglii czy Włoch. W fazie grupowej kluby z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie, więc na pewno Barcelona Lewandowskiego nie zmierzy się z Realem Madryt.

UEFA ma jeszcze inne założenie: tam, gdzie są cztery kluby z danego kraju, stworzy dwie pary, w zależności od potencjału telewizyjnego. W przypadku Hiszpanii zapewne to będzie właśnie Real i Barcelona. Po co? By nie grały tego samego dnia i nie odbierały widzów na całym świecie. Jeśli więc Real zostanie wylosowany do którejś z grup od A do D, Barcelona trafi do którejś z czterech pozostałych. Być może właśnie na Bayern, kto wie? Niedługo po losowaniu podany zostanie też dokładny terminarz fazy grupowej, a pierwsze spotkania zostaną rozegrane już we wtorek 6 września i w środę 7 września. W sytuacji ekstremalnej - możliwy jest powrót "Lewego" do Bawarii za... dwa tygodnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wywiad z Robertem Lewandowskim po meczu z Real Sociedad. WIDEO Eleven Sports

Jest też inna możliwość: polscy kibice zobaczą Lewandowskiego w barwach Barcelony w... Warszawie! W trzecim koszyku jest bowiem Szachtar Donieck, a mistrz Ukrainy ma grać swoje domowe mecze w naszej stolicy na stadionie Legii. To byłby dopiero hit dla kibiców!





Oto podział na koszyki:

Koszyk 1:

Real Madryt (Hiszpania)

Eintracht Frankfurt (Niemcy)

Manchester City (Anglia)

AC Milan (Włochy)

Bayern Monachium (Niemcy)

Paris Saint-Germain (Francja)

FC Porto (Portugalia)

Ajax Amsterdam (Holandia)

Koszyk 2:

Liverpool FC (Anglia)

Chelsea FC (Anglia)

FC Barcelona (Hiszpania)

Juventus Turyn (Włochy)

Atlético Madryt (Hiszpania)

Sevilla FC (Hiszpania)

RB Lipsk (Niemcy)

Tottenham Hotspur FC (Anglia)

Koszyk 3:

Borussia Dortmund (Niemcy)

FC Salzburg (Austria)

Szachtar Donieck (Warszawa)

Inter Mediolan (Włochy)

SSC Napoli (Włochy)

Benfica Lizbona (Portugalia)

Sporting Lizbona (Portugalia)

Bayer Leverkusen (Niemcy)

Koszyk 4:

Glasgow Rangers (Szkocja) lub PSV Eindhoven (Holandia)

Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) lub FK Bodø/Glimt (Norwegia)

Olympique Marsylia (Francja)

FC Kopenhaga (Dania) lub Trabzonspor (Turcja)

Club Brugge (Belgia)

Celtic FC (Szkocja)

Viktoria Pilzno (Czechy)

Maccabi Hajfa (Izrael)

Terminy Ligi Mistrzów:

1. kolejka - 6/7 września

2. kolejka - 13/14 września

3. kolejka - 4/5 października

4. kolejka - 11/12 października

5. kolejka - 25/26 października

6. kolejka - 1/2 listopada

Losowanie 1/8 finału odbędzie się 7 listopada, czyli jeszcze przed mundialem.