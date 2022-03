W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, Salzburg bardzo długo prowadził z Bayernem Monachium. Zapowiadało się na sensację, ostatecznie padł remis 1-1, Bawarczycy wyrównali dopiero w ostatniej minucie po bramce Kingsleya Comana.

Bayern nie zwykł u siebie przegrywać, jednak Red Bull na pewno będzie orzechem trudnym do zgryzienia. Rewanż, mecz Bayern - Salzburg, już dziś o 21.

Erling Haaland i Sadio Mane - z Salzburga na światowy top

Red Bull Salzburg przez lata zasłużył na miano fabryki talentów. Z jej szeregów wyszły tak znane postaci światowego futbolu jak Norweg Erling Haaland czy Senegalczyk Sadio Mane. Jeśli to byłby jeden czy dwa transfery to można by to uznać za przypadek, ale Red Bull Salzburg co okno transferowe regularnie inkasuje po kilkadziesiąt milionów euro za piłkarzy sprzedawanych do klubów bardziej możnych.

Paradoksalnie najdroższym "Bykami" nie byli ci najbardziej znani absolwenci austriackiej fabryki talentów: Mane czy Halaand. Kosztowali oni odpowiednio 23 i 20 milionów euro. Drożsi byli dwaj piłkarze, którzy kosztowali aż 30 milionów euro - to kolega klubowy Mane z Liverpoolu, czyli Naby Keita, który za okrągłą kwotę przeszedł do siostrzanego klubu Red Bulla z Lipska i dopiero stamtąd powędrował do Premier League. Bezpośrednią drogę z Austrii do ojczyzny futbolu przebył Patson Daka, za którego latem 2021 r. Leicester City zapłacił 30 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że rekord zostanie pobity w oknie transferowym, które nastąpi po sezonie 2021/22. Napastnik RB, Karim Adeyemi ma podążyć drogą Erlinga Haalanda i trafić do Borussii Dortmund za 40 milionów euro. Chociaż w zasadzie nie zdziwimy się, gdy w ostatniej chwili zawodnik zostanie "sprzątnięty" Borussii sprzed nosa i trafi do dzisiejszego rywala "Byków" - Bayernu Monachium.

Lista najdroższych transferów Red Bull Salzburg

Naby Keita do Red Bull Lipsk - 30 milionów euro - lato 2016 r. Patson Daka - 30 milionów euro - lato 2021 r. Sadio Mane do Southampton - 23 miliony euro - lato 2014 r. Enock Mwepu do Brighton - 23 miliony euro - lato 2021 r. Erling Haaland do BVB - 20 milionów euro - zima 2019 r. Dominik Szoboszlai do Lipska - 20 milionów euro - zima 2020 r. Amadou Haidara do Lipska - 19 milionów euro - zima 2019 r. Duje Caleta-Car do Marsylii - 19 milionów euro - lat 2018 r. Munas Dabbur do Sevilli - 17 milionów euro - zima 2019 r. Xaver Schlager do Wolfsburga - 15 milionów euro - lato 2019 r. Jonathan Soriano do BJ Sinobo Guoan - 15 milionów euro - zima 2019 r.

Przewidywane składy na mecz Bayern - Salzburg:

Bayern: Neuer - Pavard, Sule, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Musiala - Sane, Muller, Coman - Lewandowski.

Salzburg: Kohn - Kristensen, Piątkowski, Wober, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald, Aaronson - Adeyemi, Adamu.

Liga Mistrzów. Bayern - Salzburg i inne mecze 1/8 finału. Gdzie oglądać? [transmisje]

Liga Mistrzów - terminarz 1/8 finału

Rewanżowe mecze 1/8 finału w terminarzu Ligi Mistrzów podzielone zostały na dwa tygodnie. Na wtorki i środy zaplanowano po dwa spotkania.



mecze Ligi Mistrzów we wtorek 8 marca : Bayern - Salzburg, Liverpool - Inter

: Bayern - Salzburg, Liverpool - Inter mecze Ligi Mistrzów w środę 9 marca : Real - PSG, Manchester City - Sporting

: Real - PSG, Manchester City - Sporting mecze Ligi Mistrzów we wtorek 15 marca : Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica

: Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica mecze Ligi Mistrzów w środę 16 marca: Lille - Chelsea, Juventus - Villarreal

Wszystkie mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów wg terminarza mają się rozpoczynać o godzinie 21.

Liga Mistrzów - wyniki pierwszych meczów 1/8 finału

kliknij w mecz, by zobaczyć jego skrót wideo

Liga Mistrzów. Gdzie oglądać transmisje tv i online?

