Mecz od początku był bardzo ciekawy. Choć długo nie padały bramki, to świetnie oglądało się to spotkanie.



Pierwszy zaatakował Bayern. Już w trzeciej minucie dobrą szansę miał Lewandowski. Był jednak na spalonym. Siedem minut później znalazł się już na czystej pozycji, ale Odysseas Vlachodimos odbił strzał głową Polaka.



W 33. minucie wykazał się z kolei bramkarz Bayernu. Po bojaźliwym początku Benfica przeszła do ataku i Manuel Neuer musiał się wykazać. Niemiec odbił strzał Darwina Nuneza.

Chwilę później to jednak Bayern mógł prowadzić. Tuż przed przerwą piłkę w siatce umieścił Robert Lewandowski, ale gol nie został uznany. Po analizie VAR sędzia orzekł, że Polak zdobył bramkę ręką, finalizując centrę Kingsley'a Comana.



Po zmianie stron VAR przerwał także radość z gola Thomasa Muellera. W końcu jednak Bayern dopiął swego i w 70. minucie objął prowadzenie. Świetnym strzałem z rzutu wolnego popisał się Leroy Sane.

Bayern Monachium gromi w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski z golem

To był początek końca Benfiki, która w później została kompletnie rozbita. Najpierw gola samobójczego strzelił Everton, później Robert Lewandowski skorzystał z podania Sane, po czym niemiecki skrzydłowy sam dokończył dzieła zniszczenia.



Warto zaznaczyć, że mistrzowie Niemiec musieli radzić sobie bez swojego trenera, który nie mógł zasiąść na ławce rezerwowych z powodu choroby.



Liga Mistrzów

2021-10-20 21:00 | Stadion: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) | Widzów: 55201 | Arbiter: Ovidiu Hațegan SL Benfica Lizbona Bayern Monachium 0 4 DO PRZERWY 0-0 L. Sané 70',84' Éverton 80' (samob.) R. Lewandowski 82'

0 4 SL Benfica Lizbona Bayern Monachium Neuer Pavard Süle Oswald Hernández Kimmich Müller Coman Sabitzer Sané 2 Lewandowski Vlachodimos Verissimo Vertonghen Otamendi Almeida Mário Grimaldo Weigl Silva Yaremchuk Núñez Ribeiro SKŁADY SL Benfica Lizbona Bayern Monachium Odysseas Vlachodimos Manuel Neuer Lucas Verissimo da Silva 66′ 66′ Benjamin Pavard Jan Vertonghen Niklas Süle 45′ 45′ Nicolas Otamendi 56′ 56′ Dayotchanculle Oswald Upamecano 40′ 40′ Andre Almeida 59′ 59′ 85′ 85′ Lucas François Bernard Hernández Pi 51′ 51′ 81′ 81′ Joao Mario Joshua Walter Kimmich Alex Grimaldo 77′ 77′ Thomas Mueller Julian Weigl 86′ 86′ Kingsley Junior Coman 80′ 80′ Silva Rafa 86′ 86′ Marcel Sabitzer 76′ 76′ Roman Jaremczuk 70′, 84′ 70′, 84′ Leroy Aziz Sané 81′ 81′ Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 82′ 82′ Robert Lewandowski REZERWOWI Helton Brant Aleixo Leite Christian Früchtl Gilberto Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Francisco Reis Ferreira Bouna Sarr Felipe Rodrigues da Silva 77′ 77′ Josip Stanišić 40′ 40′ Diogo António Cupido Gonçalves 85′ 85′ Omar Tyrell Crawford Richards Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo 66′ 66′ Serge David Gnabry Soualiho Meité 86′ 86′ Jamal Musiala 80′ 80′ Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi Marc Roca Junqué Nemanja Radonjić 86′ 86′ Corentin Tolisso 81′ 81′ Adel Taarabt Eric Maxim Choupo-Moting 81′ 81′ Gonçalo Matias Ramos 76′ 76′ 80′ (samob.) 80′ (samob.) Éverton Sousa Soares