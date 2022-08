Lewandowski wraca do Monachium! Wielkie starcia Barcelony z Bayernem faktem

Oprac.: Artur Gac Liga Mistrzów

Robert Lewandowski i jego FC Barcelona trafili do grupy C, w której zagrają z Bayernem Monachium, Interem Mediolan i Viktorią Pilzno w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23. To oznacza jedno - gigantyczne emocje dla polskich kibiców! "Lewy" bardzo szybko będzie miał okazję na podwójną konfrontację ze swoim poprzednim klubem, z którym święcił ogromne sukcesy.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Ousmane Dembele / AFP