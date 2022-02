Dziewięć bramek i dwie asysty w sześciu meczach - to bilans Roberta Lewandowskiego po fazie grupowej Ligi Mistrzów. Polak ma ogromne szanse na drugi w karierze tytuł króla strzelców Ligi Mistrzów, ale walka w tym sezonie jest wyjątkowo zacięta.

Niespodziewanie na prowadzenie po fazie grupowej wysunął się - debiutujący w LM wieku 27 lat - Sebastien Haller. Napastnik Ajaxu Amsterdam strzelał jak na zawołanie - rozpoczął od czterech bramek w starciu ze Sportingiem, a w każdym kolejnym meczu dokładał kolejną cegiełkę. Po sześciu spotkaniach prowadzi w klasyfikacji strzelców z 10 golami.



Jeśli Lewandowski zdobędzie przynajmniej dwie bramki w starciu z Salzburgiem - wysunie się na prowadzenie w tej klasyfikacji przynajmniej do 23 lutego. Wówczas Ajax rozegra swój pierwszy mecz z Benficą Lizbona.



Obu napastnikom po piętach depczą Mohamed Salah z Liverpoolu oraz Christopher Nkunku z RB Lipsk. Obaj mają na koncie po siedem bramek - o jedną więcej od Cristiano Ronaldo z Manchesteru United.

Liga Mistrzów. Klasyfikacja strzelców po fazie grupowej:

1. Sebastian Haller (Ajax Amsterdam) - 10 bramek,



2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 9,



3. Christopher Nkunku (RB Lipsk) - 7,



Mohamed Salah (Liverpool FC) - 7,



5. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 6,



6. Leroy Sane (Bayern Monachium) - 5,



Karim Benzema (Real Madryt) - 5,



Riyad Mahrez (Manchester City) - 5,



Lionel Messi (PSG) - 5.

W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, Riyad Mahrez dołożył swojego szóstego gola.



Lewandowski w drodze po drugi tytuł króla strzelców

Lewandowski dotychczas tylko raz sięgnął po koronę króla strzelców Ligi Mistrzów. Było to w sezonie 2019/20, gdy Bayern triumfował w LM, pokonując w finale Chelsea. Polak strzelał gole we wszystkich spotkaniach tamtej edycji - z wyjątkiem finału - zdobywając wówczas 15 bramek. To trzeci najwyższy wynik w pojedynczym sezonie LM.



Aż trzykrotnie Lewandowski zajmował drugie miejsce w klasyfikacji strzelców Champions League. W sezonie 2018/19 przegrał jedynie z Lionelem Messim, a trzy lata wcześniej lepszy okazał się jedynie Cristiano Ronaldo. O koronę króla strzelców "Lewy" otarł się także jeszcze jako piłkarz Borussii Dortmund. W sezonie 2012/13, gdy BVB dotarło do finału, Lewandowski zdobył 10 bramek. Więcej - o dwie - tylko Cristiano Ronaldo.



Z kolei w sezonie 2016/17 Lewandowski, ex aequo z Edinsonem Cavanim, zajął trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców. Wyprzedzili go - a jakże - Ronaldo z Messim.



Liga Mistrzów. Bramki Lewandowskiego i królowie strzelców:

2021/22 - Robert Lewandowski - 9 bramek*, prowadzi: Sebastien Haller (10) - *trwa,



2020/21 - Robert Lewandowski - 5 bramek, król strzelców: Erling Haaland (10),



2019/20 - Robert Lewandowski - 15 bramek, król strzelców: Robert Lewandowski (15),



2018/19 - Robert Lewandowski - 8 bramek, król strzelców: Lionel Messi (12),



2017/18 - Robert Lewandowski - 5 bramek, król strzelców: Cristiano Ronaldo (15),



2016/17 - Robert Lewandowski - 8 bramek, król strzelców: Cristiano Ronaldo (12),



2015/16 - Robert Lewandowski - 9 bramek, król strzelców: Cristiano Ronaldo (16),



2014/15 - Robert Lewandowski - 6 bramek, król strzelców: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar (10),



2013/14 - Robert Lewandowski - 6 bramek, król strzelców: Cristiano Ronaldo (17),

2012/13 - Robert Lewandowski - 10 bramek, król strzelców: Cristiano Ronaldo (12),



2011/12 - Robert Lewandowski - 1 bramka, król strzelców: Lionel Messi (14).

Liga Mistrzów. Walka o nieśmiertelność

I wreszcie - Lewandowski walczy o piłkarską nieśmiertelność. Już teraz jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów.



Pod tym względem Cristiano Ronaldo i Lionel Messi wydają się być absolutnie poza zasięgiem - Polak walczy jednak o to, by na stałe zapisać się w kartach futbolu. Trzecie miejsce - za plecami Messiego i CR7 - jest wszak pierwszym wśród "śmiertelników".



Dotychczas Lewandowski uzbierał 82 bramki w Lidze Mistrzów i realna wydaje się do osiągnięcia granica 100 zdobytych goli w Lidze Mistrzów. Tuż za "Lewym" w klasyfikacji jest napastnik Realu Madryt, Karim Benzema, tracący do niego sześć trafień.

Liga Mistrzów. Klasyfikacja strzelców wszech czasów:

1. Cristiano Ronaldo - 140 bramek*,



2. Lionel Messi - 125*,



3. Robert Lewandowski - 82*,



4. Karim Benzema - 76*,



5. Raul Gonzalez - 71,



6. Ruud van Nistelrooy - 56,



7. Thomas Mueller - 50*,



Thierry Henry - 50,



9. Zlatan Ibrahimović - 48*,



Andrij Szewczenko - 48.



*aktywni gracze



Liga Mistrzów. Salzburg - Bayern. Gdzie oglądać transmisję?

Gdzie i o której oglądać transmisję meczu Salzburg - Bayern? Początek spotkania w środę o godzinie 21.

Transmisja meczu Salzburg - Bayern na żywo w Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go.

Relacja "na żywo" z meczu Salzburg - Bayern oraz skróty wideo wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl

WG