Pojedynek Bayernu z Atletico, oprócz starcia PSG z Manchesterem United, będzie największym hitem 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze zaplanowane są na 15-16 lutego lub 22-23 lutego.

Mistrzowie Niemiec kontra mistrzowie Hiszpanii - oba zespoły nie są zbyt zadowolone z losowania. Jednych i drugich czeka ciężka przeprawa.



Zwłaszcza, że oba kluby znają się już doskonale. W ostatnich sześciu edycjach rywalizowały ze sobą sześciokrotnie. W zeszłym sezonie miało to miejsce w fazie grupowej, a pojedynki kończyły się wygraną Bayernu oraz remisem.



W sezonie 2016/17 oba kluby także grały ze sobą w fazie grupowej. Wówczas pierwsze spotkanie 1-0 wygrało Atletico, drugie - Bayern zwyciężył takim samym stosunkiem.



Do bardzo emocjonującego starcia doszło w półfinale LM sezonu 2015/16. Atletico awansowało do finału dzięki zasadzie bramek na wyjeździe, wygrywając pierwsze spotkanie 1-0 i przegrywając w rewanżu 1-2.



Oba kluby mierzyły się także ze sobą w finale Pucharu Europy w sezonie 1973/74. W finale po dogrywce padł remis, a ponieważ nie rozgrywano rzutów karnych, to mecz musiał zostać powtórzony. W rewanżu Bayern wygrał 4-0 i sięgnął po trofeum.

Sam Lewandowski grał przeciwko Atletico w pięciu spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki.





Bayern - Atletico. Ostatnie mecze między tymi drużynami:

Sezon 2020/21, faza grupowa LM:



01.12.2020: Ateltico - Bayern 1-1,



21.10.2020: Bayern - Atletico 4-0.



Sezon 2016/17, faza grupowa LM:



06.12.2016: Bayern - Atletico 1-0,



28.09.2016: Atletico - Bayern 1-0.



Sezon 2015/16, półfinał LM:



03.05.2016: Bayern - Atletico 2-1,



27.04.2016: Atletico - Bayern 1-0.



Sezon 1973/74, finał Pucharu Europy:



17.05.1974: Bayern - Atletico 4-0,



15.05.1974: Bayern - Atletico 1-1 (po dogrywce).