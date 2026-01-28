Lewandowski odwrócił losy spotkania. Kanonada na Camp Nou. Tak bawi się "Barca"

W ostatniej serii gier fazy ligowej Barcelona musiała zgarnąć komplet punktów, by zapewnić sobie bezpośredni udział w 1/8 finału. Futbolowi analitycy dawali jej na to dokładnie 87 proc. szans. Całkiem sporo, ale realna droga do awansu była daleka.

W wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" po raz kolejny pojawił się Robert Lewandowski. Miał w tym spotkaniu do ugrania coś osobistego. I jak się miało okazać, nie zmarnował okazji.

Barcelona w tarapatach. Lewandowski przywraca nadzieję. Polak wyrównał snajperski rekord Messiego

Zaczęło się od konsternacji na trybunach gigantycznego Camp Nou. Była 4. minuta, gdy idealnie do prostopadłej piłki wyszedł Viktor Dadason. Stanął oko w oko z Joanem Garcią i strzałem bez przyjęcia sprzed pola karnego otworzył wynik spotkania.

W 11. minucie szansę na wyrównanie miał Lewandowski. Znalazł się w sytuacji sam na sam z Dominikiem Kotarskim, ale musiał uznać wyższość golkipera. Moment Polaka miał dopiero nadejść.

Ekipa z Kopenhagi dwukrotnie mogła mówić o sporym szczęściu, gdy do przerwy pozostawało mniej niż kwadrans. Najpierw piłka po strzale Erica Garcii zatrzymała się na poprzeczce. Krótko potem kąśliwe uderzenie Lamine Yamala wybronił ofiarnie Kotarski.

Zaraz po zmianie stron mistrz Danii przyjął pierwszy cios. Niespełna trzy minuty po wznowieniu gry szarżę prawym skrzydłem przeprowadził Yamal i wyłożył futbolówkę na piąty metr do Lewandowskiego. Ten przytomnie dopełnił formalności i mieliśmy 1:1.

W tym momencie "Barca" wróciła z 13. na 9. lokatę w tabeli. Wciąż nie dawało jej to jednak awansu do grona 16 najlepszych drużyn tej edycji LM. Potrzebne były kolejne gole.

Padły jeszcze trzy. Na listę strzelców wpisali się Yamal, Raphinha (z rzutu karnego po faulu na Lewandowskim) oraz wprowadzony z ławki rezerwowych Marcus Rashford. W tej części gry goście byli tylko tłem.

W samej końcówce piłka wprawdzie wpadła do bramki gospodarzy, ale po analizie VAR arbiter trafienia nie uznał, dopatrując się faulu.

Ostatecznie "Duma Katalonii" kończy zasadniczą fazę na 5. pozycji w tabeli. Tym sposobem uniknęła koniczności gry w 1/16 finału i melduje się bezpośrednio na kolejnym szczeblu rywalizacji. Wciąż może wygrać w tym sezonie wszystko.

Statystyki meczu FC Barcelona 4 - 1 FC Kopenhaga Posiadanie piłki 74% 26% Strzały 28 6 Strzały celne 13 1 Strzały niecelne 4 2 Strzały zablokowane 11 3 Ataki 107 37

Po tym strzale Roberta Lewandowskiego na Camp Nou zrobiło się 1:1 ALEJANDRO GARCIA PAP

Raphinha w przestworzach. Przed momentem okazał się niezawodnym egzekutorem rzutu karnego ALBERTO ESTEVEZ PAP

Trener mistrzów Hiszpanii, Hansi Flick ADRIA PUIG AFP

