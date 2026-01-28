Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski odwrócił losy spotkania. Kanonada na Camp Nou. Tak bawi się "Barca"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Barcelona pokonała FC Kopenhaga 4:1 i dzięki wygranej zameldowała się bezpośrednio w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pierwszoplanową rolę odegrał w tym spotkaniu Robert Lewandowski, który po raz kolejny znalazł się w wyjściowej jedenastce mistrzów Hiszpanii. Zdobył wyrównującą bramkę w trudnym momencie, później wywalczył rzut karny. Na jego konto powędrował też fenomenalny rekord snajperski.

Piłkarz w koszulce FC Barcelony z uniesionymi rękami na tle rozmytego stadionu, wyrażający silne emocje w trakcie meczu.
Robert LewandowskiJOSEP LAGOAFP

W ostatniej serii gier fazy ligowej Barcelona musiała zgarnąć komplet punktów, by zapewnić sobie bezpośredni udział w 1/8 finału. Futbolowi analitycy dawali jej na to dokładnie 87 proc. szans. Całkiem sporo, ale realna droga do awansu była daleka.

W wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" po raz kolejny pojawił się Robert Lewandowski. Miał w tym spotkaniu do ugrania coś osobistego. I jak się miało okazać, nie zmarnował okazji.

Barcelona w tarapatach. Lewandowski przywraca nadzieję. Polak wyrównał snajperski rekord Messiego

Zaczęło się od konsternacji na trybunach gigantycznego Camp Nou. Była 4. minuta, gdy idealnie do prostopadłej piłki wyszedł Viktor Dadason. Stanął oko w oko z Joanem Garcią i strzałem bez przyjęcia sprzed pola karnego otworzył wynik spotkania.

Gol 17-latka oznacza, że Barcelona ustanowiła wstydliwy rekord w historii klubu. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

W 11. minucie szansę na wyrównanie miał Lewandowski. Znalazł się w sytuacji sam na sam z Dominikiem Kotarskim, ale musiał uznać wyższość golkipera. Moment Polaka miał dopiero nadejść.

Ekipa z Kopenhagi dwukrotnie mogła mówić o sporym szczęściu, gdy do przerwy pozostawało mniej niż kwadrans. Najpierw piłka po strzale Erica Garcii zatrzymała się na poprzeczce. Krótko potem kąśliwe uderzenie Lamine Yamala wybronił ofiarnie Kotarski.

    Zaraz po zmianie stron mistrz Danii przyjął pierwszy cios. Niespełna trzy minuty po wznowieniu gry szarżę prawym skrzydłem przeprowadził Yamal i wyłożył futbolówkę na piąty metr do Lewandowskiego. Ten przytomnie dopełnił formalności i mieliśmy 1:1.

    Tym trafieniem "Lewy" wyrównał niesamowity rekord Lionela Messiego. Szczegóły TUTAJ.

    W tym momencie "Barca" wróciła z 13. na 9. lokatę w tabeli. Wciąż nie dawało jej to jednak awansu do grona 16 najlepszych drużyn tej edycji LM. Potrzebne były kolejne gole.

    Padły jeszcze trzy. Na listę strzelców wpisali się Yamal, Raphinha (z rzutu karnego po faulu na Lewandowskim) oraz wprowadzony z ławki rezerwowych Marcus Rashford. W tej części gry goście byli tylko tłem.

    W samej końcówce piłka wprawdzie wpadła do bramki gospodarzy, ale po analizie VAR arbiter trafienia nie uznał, dopatrując się faulu.

    Ostatecznie "Duma Katalonii" kończy zasadniczą fazę na 5. pozycji w tabeli. Tym sposobem uniknęła koniczności gry w 1/16 finału i melduje się bezpośrednio na kolejnym szczeblu rywalizacji. Wciąż może wygrać w tym sezonie wszystko.

      Liga Mistrzów
      8 kolejka
      28.01.2026
      21:00
      Zakończony
      Robert Lewandowski
      48'
      Lamine Yamal
      60'
      Raphinha
      69' (k.)
      Marcus Rashford
      85'
      Viktor Dadason
      4'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      FC Barcelona
      FC Kopenhaga
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      FC Barcelona
      4 - 1
      FC Kopenhaga
      Posiadanie piłki
      74%
      26%
      Strzały
      28
      6
      Strzały celne
      13
      1
      Strzały niecelne
      4
      2
      Strzały zablokowane
      11
      3
      Ataki
      107
      37
      Piłkarz w bordowo-granatowym stroju próbuje zdobyć piłkę przed bramkarzem i obrońcą drużyny przeciwnej w białych strojach podczas intensywnej akcji meczowej na stadionie.
      Po tym strzale Roberta Lewandowskiego na Camp Nou zrobiło się 1:1ALEJANDRO GARCIA PAP
      Dwóch piłkarzy świętuje zdobycie gola na stadionie, jeden z nich unosi się w powietrzu po wyskokowym skoku, przy trybunach pełnych fotoreporterów.
      Raphinha w przestworzach. Przed momentem okazał się niezawodnym egzekutorem rzutu karnego ALBERTO ESTEVEZPAP
      Uśmiechnięty mężczyzna w ciemnej kurtce macha ręką w stronę widowni, w tle rozmyty tłum ludzi oraz pracownik w kamizelce odblaskowej.
      Trener mistrzów Hiszpanii, Hansi FlickADRIA PUIGAFP
      FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

