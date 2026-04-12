Lewandowski nic nie mógł zrobić. On wraca, ważna decyzja przed meczem Barcy

We wtorkowy wieczór zakończy się seria spotkań pomiędzy FC Barcelona a Atletico Madryt. O ile "Duma Katalonii" była lepsza w La Lidze, o tyle stołeczni zrewanżowali się katalońskiemu gigantowi przy okazji Champions League. Podopieczni Diego Simeone wygrali na Camp Nou 2:0 i muszą tylko albo aż utrzymać zaliczkę przed własną publicznością. Polaków zmartwił zwłaszcza występ Roberta Lewandowskiego. O braku choćby jednego trafienia wspominaliśmy na wstępie. Warszawianin zakończył dodatkowo występ po pierwszej połowie.

Rewanż zapowiada się pasjonująco. Ważne informacje dla kibiców z kraju nad Wisłą nadejdą jeszcze przed rozpoczęciem potyczki. Chodzi o wyjściową jedenastkę wybraną przez Hansiego Flicka. Polacy liczą na obecność Roberta Lewandowskiego, lecz niemiecki opiekun drużyny być może postawi na innych zawodników. Dziś dowiedzieliśmy się na kogo postawiła UEFA w kontekście obsady sędziowskiej. Z gwizdkiem na Metropolitano pobiega Clement Turpin. Nazwisko Francuza już pojawiło się na oficjalnej stronie rozgrywek.

To Turpin sędziował pierwszy półfinał z Interem. 3:3, a Lewandowski walczył z urazem

Kibice FC Barcelona od razu prześwietlili historię spotkań "Dumy Katalonii" prowadzonych przez rozjemcę pochodzącego z zachodniej Europy. "Bordowo-Granatowi" wygrali dwa spotkania i tyle samo przegrali. Do tego doszedł jeden remis. Clement Turpin sędziował między innymi bolesny zeszłoroczny półfinał z Interem Mediolan. Bezradny okazał się wtedy Robert Lewandowski, którego pożegnanie się z elitarnymi rozgrywkami zabolało podwójnie.

Rozwiń

Doświadczony snajper nie wziął udziału w pierwszej potyczce z powodu urazu. To właśnie ją prowadził Clement Turpin. Drugą natomiast zakończył z zerowym dorobkiem bramkowym. Warszawianin chciałby przełamać się za kilkadziesiąt godzin. Gole 37-latka w Madrycie mogą ważyć podwójnie. Początek starcia we wtorek o 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Robert Lewandowski JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE / AFP AFP

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

