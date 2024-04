Lewandowski najgorszym piłkarzem tegorocznej LM. To dowód nie do podważenia

Pudło Roberta Lewandowskiego! Jak on tego nie trafił? WIDEO

Pudło Roberta Lewandowskiego! Jak on tego nie trafił? WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski najgorszym piłkarzem LM w jednej ze statystyk

Bardzo surowo Lewandowskiego oceniły również hiszpańskie media. "Nie był nawet blisko Lewego z Paryża", "próbował zachowywać się jak gwiazda" - to tylko jedne z wielu negatywnych określeń, które spadły na Polaka. Trudno jednak wyciągnąć pozytywy z jego występu. Już w początkowej fazie meczu zmarnował świetną okazję, by podwyższyć prowadzenie gospodarzy, a w 88. minucie, zamiast podawać do lepiej ustawionego Ferrana Torresa, czy całkowicie wolnych Ilkaya Guendogana oraz Joao Felixa, oddał strzał, który, nawet nie zagroził Gianluigiemu Donnarummie.