Na konferencji prasowej przed pierwszym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów z RB Salzburg obok trenera Bayernu Monachium Juliana Nagelsmanna pojawił się Thomas Mueller.

Liga Mistrzów. RB Salzburg - Bayern Monachium. Thomas Mueller o współpracy z Robertem Lewandowskim

Doświadczony Niemiec został zapytany o to, czy wraz z Robertem Lewandowskim tworzy najlepszy duet w historii Bayernu Monachium.

- Także za czasów Hansiego Flicka osiągaliśmy dobre liczby. Dobrze się dogadujemy i uzupełniamy. Każda era i każda faza w Bayernie jest naznaczona przez jakiś duet. Bayern zawsze miał wspaniałych atakujących. Zastanawiamy się, jak możemy kontynuować dobre występy w nadchodzących tygodniach. Czekamy na mecze o dużej randze, chcemy zaimponować naszym fanom. Oczywiście, piłkarze tacy jak ja czy Lewandowski muszą być liderami - odpowiedział Thomas Mueller.

Piłkarz Bayernu odniósł się także do krytyki ze strony Uliego Hoenessa, który po bolesnej porażce Bayernu 2-4 w ligowym meczu z VfL Bochum stwierdził, że... w drużynie panuje zbyt dobra atmosfera i narzekał na brak tarć.



- To jest opinia pochodząca z zewnątrz. Wiem, co on Uli miał na myśli. Przecież jesteśmy oceniani na podstawie naszych wyników. Przeciwko Bochum był on katastrofalny. Już o tym rozmawialiśmy. Dochodzimy do samokrytyki. Między nami dochodzi też do tarć - stwierdził 32-latek.



Liga Mistrzów. Julian Nagelsmann reaguje na krytykę pod adresem Bayernu Monachium

Od krytyki nie uciekał również trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann.



- Oczywiście, kiedy tracisz cztery gole, defensywa jest krytykowana. Generalizując, ustabilizowaliśmy się w obronie, ale nie było tego widać w meczach z Bochum i Borussią Moenchengladbach. Jesteśmy drużyną, która zdecydowania wygrywa najwięcej w Europie - powiedział trener Bayernu Monachium.