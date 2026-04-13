Lewandowski już poza Barceloną. Flick przed hitem: "To będzie dla nas trudne"

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Samolot FC Barcelona z Robertem Lewandowskim na pokładzie wylądował już w stolicy Hiszpanii. Odbyła się konferencja prasowa przed wtorkowym hitem Ligi Mistrzów. Udział w niej wzięli Lamine Yamal i Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec zapowiedział, jak ważny dla niego i jego podopiczenych będzie rewanż z Atletico Madryt na Metropolitano. Dla Lewandowskiego to, być może, ostatnia szansa na wygranie Champions League z Barceloną.

Bardzo możliwe, że we wtorek Robert Lewandowski straci ostatnią szansę na wygranie Ligi Mistrzów z FC Barcelona. Jeśli Polak latem nie przedłuży swojej umowy, odejdzie z klubu.

Wygranie dwumeczu z Atletico będzie szalenie trudne. W pierwszym meczu na Camp Nou podopieczni Simeone wygrali 2:0, co było dość sensacyjnym wynikiem. Teraz będą bronić go na własnym terenie.

W tym momencie nie wiemy, ile minut w tym meczu rozegra Robert Lewandowski. Samolot z Polakiem na pokładzie wylądował już w Madrycie, a później odbyła się konferencja prasowa. Udział w niej wzięli Lamine Yamal i Hansi Flick

Obaj podkreślali, jak ważne jest to dla nich spotkanie. 18-letni piłkarz zapewnił, że czuje się znakomicie i jest w bardzo dobrej formie. Już nie może doczekać się wtorkowego spotkania. Poprosił również trenera rywali, aby ten zapewnił mu możliwość wchodzenia w pojedynki "jeden na jednego". Tej prośby Simeone raczej nie spełni. Argentyńczyk wie, że Yamala w tej formie trzeba podwajać i potrajać, aby odebrać Barcelonie jej największy atut.

Przeskoczył Lewandowskiego i wywołał burzę. Hiszpanie grzmią ws. gwiazdora Barcelony

Flick wierzy w odwrócenie losów dwumeczu z Atletico

Hansi Flick również jest nastawiony na odwrócenie losów dwumeczu. Niemiec podkreślił jednak, jak bardzo trudne będzie to spotkanie dla jego podopiecznych.

- Czuję, że to spotkanie będzie zupełnie inne. Atmosfera na stadionie będzie niesamowita. Kibice wiedzą, jaka jest stawka. To będzie dla nas trudne, ale wierzę w mój zespół, że możemy tego dokonać - mówił Hansi Flick.

- Dlaczego nie? Wiem, że gramy z silnym Atlético, które ma fantastycznych piłkarzy, także w ataku, więc będziemy musieli być bardzo mocni i stabilni defensywnie, ale również musimy być odważni w ofensywie. Musimy atakować, pressować… Być może wykorzystywać każdą szansę - dodał Niemiec.

Hansi Flick wie, jak ważny w tym meczu będzie pressing. Pod tym względem piłkarzem bardziej wydolnym od Roberta Lewandowskiego jest Ferran Torres. Ostatnie przełamanie Hiszpana w meczu z Espanyolem (dwa gole) może pomóc mu w wywalczeniu pierwszego składu.

Zobacz również:

0 do 6. Barcelona w stanie wrzenia. UEFA oficjalnie potwierdza

