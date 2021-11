5. Olivier Giroud, mecz Atletico - CHELSEA, Liga Mistrzów 2020/2021

Podczas drogi Chelsea po zwycięstwo w Lidze Mistrzów 2021, padły aż dwa wspaniałe gole po strzałach przewrotką. Najpierw, w 1/8 finału Ligi Mistrzów, Francuz Olivier Giroud, golem po strzale przewrotką zapewnił Chelsea zwycięstwo 1-0 w Madrycie z Atletico. Reakcja Francuza była szybka, ale też miał on trochę miejsca w polu karnym, a do bramki nie było daleko. W rewanżu Chelsea wygrała 2-0.





4. Mehdi Taremi, mecz Chelsea - PORTO, Liga Mistrzów 2020/2021

Gol Mehdiego Taremiego w meczu Chelsea - Porto (0-1).

Z kolei w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, wiosną 2021, gol po pięknym strzale przewrotką został przez Chelsea stracony. Mehdi Taremi to reprezentant Iranu z FC Porto, który przedstawił się piłkarskiemu światu, w ostatniej minucie ćwierćfinału Ligi Mistrzów w Londynie. Strzał Irańczyka w 90. minucie po dośrodkowaniu z prawej strony dał Porto sensacyjne zwycięstwo 1-0. W rewanżu Chelsea odrobiła jednak straty i to ona awansowała do półfinału, a na koniec wygrała całą Ligę Mistrzów 2021. Mehdi Taremi, na pocieszenie, został nagrodzony tytułem gola sezonu w Lidze Mistrzów.

3. Robert Lewandowski, mecz Dynamo - BAYERN, Liga Mistrzów 2021/2022

Dynamo Kijów - Bayern Monachium. Robert Lewandowski, gol z przewrotki na 0-1.

Gol Roberta Lewandowskiego dla Bayernu w meczu z Dynamem był jego dziewiątym w tej edycji Ligi Mistrzów, jednocześnie reprezentant Polski jako pierwszy piłkarz w historii Ligi Mistrzów już drugi raz zdobywał gole w dziewięciu meczach tych rozgrywek z rzędu. Przy okazji znów na sile zyskała dyskusja o pojedynku Leo Messi - Robert Lewandowski w walce o Złotą Piłkę 2021. Błyskawiczna reakcja Roberta Lewandowskiego w polu karnym i piękny strzał!



2. Gareth Bale, mecz REAL - Liverpool, Liga Mistrzów 2017/2018

Finał Ligi Mistrzów między Realem Madryt a Liverpoolem, w Kijowie w 2018 roku, został zapamiętany ze względu na koszmarne błędy bramkarza Lorisa Kariusa, ale i fantastyczny strzał przewrotką Garetha Bale'a. Walijczyk był zresztą pierwszą osobą, która po ostatnim gwizdku pocieszała niemieckiego bramkarza.





1. Cristiano Ronaldo, mecz Juventus - REAL, Liga Mistrzów 2017/2018

Gol, po którym Cristiano Ronaldo dostał owację na stojąco od kibiców Juventusu w Turynie. Nieprawdopodobny wyskok i fantastyczny strzał po sięgnięciu piłki nogą na wysokości... głowy obrońcy. Chyba najwspanialszy gol Portugalczyka w całej jego bogatej karierze.