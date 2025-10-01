Na dobry, piłkarski początek października Liga Mistrzów zaoferowała nam spektakl na Estadio Olimpico w Barcelonie. "Duma Katalonii" z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym mierzy się z PSG, które broni tytułu zdobytego w zeszłym sezonie Champions League. To bez wątpienia hit drugiej kolejki fazy ligowej tych rozgrywek, zatem nic dziwnego, że budzi powszechne zainteresowanie.

Hansi Flick odkrył karty. Szczęsny w bramce, Lewandowski na ławce

Hansi Flick zdecydował ws. składu FC Barcelony. Postanowił, siłą rzeczy, że w podstawowej jedenastce wystąpi Wojciech Szczęsny. Jednak, w porównaniu z poprzednim meczem, tym razem na ławce zasiądzie Robert Lewandowski. Jego miejsce zajmie Ferran Torres. Hansi Flick wciąż nie może liczyć na kluczowych piłkarzy, jak Raphinha, Joan Garcia, Gavi czy Fermin Lopez.

Skład przetrzebiony urazami jest też w zespole PSG. Na dzisiejszym meczu zabrakło chociażby zdobywcy Złotej Piłki, Ousmane'a Dembele czy Chwiczy Kwaracchelii.

Bilans ostatnich bezpośrednich starć jest niejednoznaczny. W kwietniu 2024 roku, w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów PSG wygrało 4:1, a w dwumeczu 6:4. I to pomimo wygranej FC Barcelony w pierwszym spotkaniu 3:2. Najbardziej jednak pamiętny jest dwumecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z 2017 roku. W pierwszym spotkaniu PSG wygrało 4:0, a w drugim FC Barcelona doprowadziła do prawdziwej remontady, w ostatnich sekundach strzelając na 6:1. Niemożliwe stało się możliwe i to "Duma Katalonii" cieszyła się z awansu.

Kibice PSG zaskoczyli w Barcelonie. Ochrona ma ręce pełne roboty

Mimo że mecz rozgrywany jest na Estadio Olimpico w Barcelonie, nie przeszkodziło to kibicom z Paryża, by tłumnie pojawić się w stolicy Katalonii. W okolicy stadionu fani PSG rozpalili race oraz wznosili w górę okrzyki na cześć obrońcy tytułu Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Towarzyszy im ochrona, która pilnuje, by fani nie dopuścili się aktów agresji.

Nagranie zamieściło na swoim profilu w mediach społecznościowych "El Chiringuito". Jak informują, ponad 3000 francuskich kibiców będzie na miejscu dopingowało swój zespół w starciu z Barceloną.

Rozwiń

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny DAISUKE Nakashima East News

Luis Enrique AFP