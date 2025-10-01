Lewandowski i Szczęsny nie mogli nic zrobić. Tak Hiszpanie ocenili grę Polaków z PSG

Zakończył się mecz FC Barcelony z PSG. Był to hit drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Od samego początku wystąpił Wojciech Szczęsny, który wciąż zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię. Robert Lewandowski zaczął spotkanie na ławce rezerwowych.

W pierwszej połowie spotkania FC Barcelony z PSG padły dwie bramki. Najpierw, w 19. minucie drogę do siatki znalazł Ferran Torres, który kilka minut wcześniej zmarnował stuprocentową okazję. Hiszpan jednak zreflektował się i wykończył ładną akcję podopiecznych Hansiego Flicka. FC Barcelona prowadziła 1:0.

Jednak, jeszcze przed końcem pierwszej połowy Wojciech Szczęsny został zmuszony do wyciągania futbolówki z siatki. Pokonał go 19-letni Senny Mayulu, który wykorzystał podanie od Nuno Mendesa. Ten wcześniej przebiegł niemal połowę boiska, by zaliczyć asystę.

Po pierwszej połowie wydawało się, że nieco lepiej gra "Duma Katalonii". Statystyki były jednak bardzo wyrównane. Trudno było więc oszacować, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie.

W drugiej połowie, w 72. minucie na boisku zameldował się Robert Lewandowski. Polak zmienił Marcusa Rashforda. Napastnik nie zdołał jednak zmienić losów spotkania. Co gorsza, w doliczonym czasie gry bramkę na 2:1 dla PSG strzelił Goncalo Ramos.

Ocenili występ Szczęsnego i Lewandowskiego z PSG

Sprawdziliśmy, co piszą hiszpańscy dziennikarze o grze Wojciecha Szczęsnego. Żurnaliści "Mundo Deportivo" zaznaczyli świetną interwencję Polaka w 30. minucie, kiedy to Hakimi wykonał rzut wolny. Wspomnieli też o bezradności golkipera przy bramce 19-letniego Mayulu.

Szczęsny obronił strzał po rzucie wolnym Hakimiego z lewej flanki, ale nie zdołał zapobiec wyrównaniu w meczu z Mayulu

Po pierwszej połowie, oficjalny profil FC Barcelony pochwalił polskiego bramkarza.

- Bramkarz Szczęsny, po kilku świetnych interwencjach, robi swoje. Do boju! - czytamy w serwisie X.

Natomiast hiszpańscy dziennikarze katalońskiego "Sportu", po pierwszej połowie meczu Barcelony z PSG uznali, że Szczęsny był "bardzo uważny". Zdarzyło mu się popełnić kilka błędów, jednak to, co miał obronić, obronił.

Wojciech Szczęsny. Uważny. Popełnił kilka błędów przy piłce pod presją PSG, ale był bardzo uważny i zdołał wybić kilka niebezpiecznych dośrodkowań PSG. Dobrze obronił najgroźniejszy strzał gości po rzucie wolnym. Był praktycznie wyłączony z gry

Lewandowski grał za krótko. Ani on, ani Szczęsny nie mogli nic więcej zrobić

Portal piłkanożna.pl stwierdził, że ani Szczęsnym, ani Lewandowski nie mogli nic zrobić. Dziennikarze podkreślili jednak, że polski bramkarz nie grzeszył tego wieczoru dokładnością podań.

- Wojciech Szczęsny rozegrał pełne 90 minut. Polak nie mógł zrobić nic więcej przy obu trafieniach oponentów. Obronił 5 strzałów i odnotował 75 procent celności podań. Tylko jedna z jego ośmiu długich piłek była celna - czytamy w serwisie.

Kiedy dziennikarze "Piłki Nożnej" odnotowali występ "Lewego", wskazali, że ten zaliczył tylko cztery kontakty z piłką. Nie oddał nawet strzału na bramkę PSG. Po prostu, nie miał szans na wykazanie się.

Z kolei hiszpańscy żurnaliści odnotowali, co najwyżej, wejście Roberta Lewandowskiego na boisko. Nie mieli w kwestii jego gry nic więcej do powiedzenia.

Statystyki meczu FC Barcelona 1 - 2 PSG Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 12 15 Strzały celne 3 7 Strzały niecelne 5 4 Strzały zablokowane 4 4 Ataki 62 80

FC Barcelona - PSG (1.10.2025) JOSEP LAGO AFP

FC Barcelona celebrująca bramkę w meczu z PSG (1.10.2025) JOSEP LAGO AFP