We wtorek fanów Barcelony i Napoli czekają wielkie emocje w Lidze Mistrzów . Oba zespoły zagrają rewanżowe starcie 1/8 finału. W pierwszej konfrontacji na Stadio Diego Maradona padł remis 1:1, co tylko podsyca napiętą atmosferę oczekiwania w obu klubach. Mistrzowie Włoch nie mają w zasadzie żadnych szans na obronę ligowego tytułu, a mistrzowie Hiszpanii tracą osiem punktów do prowadzącego w Primera Division Realu Madryt, więc głównym polem bitwy dla nich obu jest Champions League.

Hiszpańskie dzienniki sportowe rzecz jasna poświęciły temu spotkaniu dużo miejsca na swoich okładkach. "Mundo Deportivo" pisze o "kluczowym meczu". Dziennikarze przekonują, że "Duma Katalonii" jest zobligowana do powrotu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po czterech latach (ostatni raz grała w nim w sezonie 2019/20, kiedy to boleśnie przegrała z Bayernem Monachium). "W grze są prestiż klubu, wiarygodność jego projektu sportowego" - czytamy. Przywoływane są też cytaty trenerów obu zespołów. Szkoleniowiec przyjezdnych Francesco Calzona powiedział: "dla nas to także mecz sezonu".