Lewandowski chce przełamać złą passę. Rywal w Lidze Mistrzów może się bać!

Wojciech Górski Liga Mistrzów

Robert Lewandowski w dwóch ostatnich meczach ani razu nie trafił do bramki rywala. A to oznacza bardzo złe prognozy dla defensywy Salzburg, rywala Bayernu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mecz Bayern - Salzburg we wtorek o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Relacja "na żywo" i skróty wszystkich meczów LM na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z Eintrachtem Frankfurt / Roland Krivec/DeFodi Images / Getty Images