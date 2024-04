Lewandowski bez gola, ale i tak o nim mówią. Dlatego PSG przegrał z Barceloną

"Duma Katalonii" po raz pierwszy od czterech lat awansowała do tej fazy rozgrywek, w międzyczasie mając nawet problemy z przejściem fazy grupowej. W obecnych rozgrywkach podopieczni Xaviego wyszli z pierwszego miejsca, a następnie wyeliminowali SSC Napoli w 1/8 finału. W tych meczach kapitan "Biało-Czerwonych" strzelił po jednym golu.

W środę natomiast wyszedł w podstawowym składzie na spotkanie z PSG na Parc des Princes. I choć tym razem nie wpisał się na listę strzelców, to był bardzo ważnym ogniwem w układance trenera Barcelony , co docenili nawet rywale.

"Mieliśmy problemy przeciwko drużynie, która jest na wysokim poziomie. Nikt się jednak nie spodziewał, że to będzie łatwy mecz" - przyznał Marquinhos , kapitan mistrza Francji.

Liga Mistrzów. Tak Barcelona ograła PSG w Paryżu

Zawodnik, który w pierwszej połowie grał na prawej stronie defensywy, a po przerwie na środku, wyjaśnił, skąd wzięły się kłopoty jego i kolegów. "Staraliśmy się zakładać wysoki pressing. Barcelona szukała Lewandowskiego, który przełamie linię obrony i to sprawiało nam trudność . Prostym zagraniem nas rozbijali. Mieliśmy dobre momenty, ale detale zrobiły różnicę jak w przypadku gola Andreasa Christensena z rzutu rożnego" - mówił Brazylijczyk.

Na prowadzenie wyszli goście. Po akcji zainicjowanej przez Lewandowskiego w 37. minucie i dośrodkowaniu Lamine'a Yamala włoski bramkarz PSG Gianluigi Donnarumma wybił piłkę pod nogi Raphinhi, który uderzył do siatki.

W 62. minucie Raphinha zdobył drugiego gola, po zagraniu wprowadzonego do gry chwilę wcześniej Pedriego .

Wszyscy wiedzą, że to jednak jeszcze nie koniec, co potwierdził Marquinhos.

Liga Mistrzów. Luis Enrique chce odwrócić losy rywalizacji

"Nie wątpię, że to może się nam udać. I taki jest mój cel. W lidze jeszcze nie przegraliśmy na wyjeździe w tym sezonie. Do tego spotkania zostało jeszcze sześć dni. Gole zdobyte na wyjeździe już się nie liczą i w tym wypadku to nam pomaga" - zakończył Luis Enrique.