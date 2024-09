Bayer Leverkusen zachwycił w poprzednim sezonie piłkarską Europę. Ekipa Xabiego Alonso przerwała panowanie Bayernu Monachium i sięgnęła po mistrzostwo Niemiec. Wrażenie robił jednak nie sam wynik, a styl, w jakim został on osiągnięty. "Aptekarze" grali bowiem widowiskowo, ofensywnie, a przede wszystkim - z niezwykłą determinacją. Ileż to razy ekscytowaliśmy się przecież nieziemskimi końcówkami meczów z udziałem Bayeru, w których drużyna z Leverkusen odwracała losy kolejnych spotkań.

Świeżo upieczeni mistrzowie z automatu awansowali rzecz jasna do Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej czekało ich teoretycznie jedno z łatwiejszych wyzwań tej jesieni - mierzyli się na wyjeździe z Feyenoordem . W następnych kolejkach podopieczni Alonso zagrają między innymi z AC Milan , Liverpoolem czy Interem Mediolan .

Liga Mistrzów. Bayer Leverkusen czarował w Holandii

W kolejnych minutach goście przejęli inicjatywę i wyraźnie szukali kolejnego trafienia. Choć od czasu do czasu gospodarze potrafili się odgryzać, w 30. minucie było już 2:0. Nieco przypadkową, ale bardzo skuteczną akcję przeprowadzili Victor Boniface , Jeremie Frimpong i Alejandro Grimaldo . Wszystko skończył ten ostatni, zdobywając swoją drugą bramkę w tym sezonie.

Mistrzowie Niemiec mieli już rywali na widelcu. I w swoim stylu nie zamierzali tej sytuacji zmarnować. Kiedy tylko dostawali nieco przestrzeni, bezlitośnie z niej korzystali, sunąc w kierunku pola karnego Timona Wellenreuthera. W 36. minucie widowiskową akcję wykończył Wirtz. Tuż przed końcem pierwszej połowy golkiper Feyenoordu popełnił natomiast fatalny błąd podczas interwencji i zaliczył samobója. Do przerwy zatem 4:0.

Feyenoord - Bayer. Pogrom w Rotterdamie

W drugiej połowie gospodarze wyglądali znacznie lepiej. Teraz to oni prowadzili grę i zagrażali przyjezdnym. To mogło podobać się miejscowym kibicom, ale był jeden problem - wciąż nie przekładało się to na bramki.