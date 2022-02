PSG wygrało z Realem zupełnie zasłużenie - paryżanie przez całe spotkanie byli lepszą drużyną. Mecz zakończyłby się jednak remisem, gdyby nie błysk geniuszu Kyliana Mbappe, który w ostatniej akcji meczu minął dwóch obrońców w polu karnym i pokonał Thibauta Courtoisa.

CZYTAJ TEŻ: PSG - Real. Czy Real potrzebuje Kyliana Mbappe?

Reklama

Tym samym Francuz "uratował" Messiego. Ten mógł otworzyć wynik spotkania znacznie szybciej - po godzinie gry Mbappe był faulowany w polu karnym i odpowiedzialność za wykonanie rzutu karnego wziął na siebie Argentyńczyk.

Messi uderzył jednak słabo - lekko, nisko i Courtois wyczuł kierunek, w który posłana zostanie piłka. Belgijski bramkarz obronił strzał, dzięki czemu Real wciąż jest w grze o awans do kolejnej rundy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leo Messi nie wykorzystał rzutu karnego w meczu PSG - Real Madryt. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Liga Mistrzów: PSG - Real Madryt. Słabe wyniki Messiego z rzutów karnych

Jak na tak genialnego piłkarza - siedmiokrotnego zwycięzcę Złotej Piłki - Messi wykonuje rzuty karne po prostu słabo. Jeśli zerkniemy w statystyki, okaże się, że był to już 30. niewykorzystany rzut karny w karierze Argentyńczyka, biorąc pod uwagę "jedenastki" wykonywane w trakcie gry!



I choć Messi w tym czasie zdobył już z karnych 101 bramek, to skuteczność na poziomie 77,1%, jest zatrważająco niska, jak na prawdopodobnie najwybitniejszego piłkarza w historii.

Argentyńczyk wypada pod tym względem znacznie gorzej niż Robert Lewandowski (skuteczność 90,4%, 66 bramek na 73 wykonywane karne), czy Cristiano Ronaldo (83,1%, 143/172). Nie mówiąc już o takich specach jak Max Kruse (96,9%, 31/32), Fabinho (95,8%, 23/24), czy Oliver Giroud (95,7%, 23).

Faktem jest, że Argentyńczyk wykonywał znacznie więcej karnych od Krusego, Fabinho, czy Giroud, ale wypada gorzej od regularnych strzelców, którzy także mają na koncie przynajmniej pół setki wykonanych karnych.



Wspomniałem wyżej już Lewandowski i Ronaldo. Messi pod tym względem przegrywa także z Edenem Hazardem (86,8%, 46/53), Harrym Kane'm (85,2%, 46/54), Luisem Suarezem (83,6%, 51/61), Zlatanem Ibrahimoviciem (83,2%, 84/101), czy Neymarem (81,8%, 63/77).

CZYTAJ TEŻ: PSG - Real. Sergio Ramos w Paryżu oddaje się zaskakującej pasji





Liga Mistrzów. "Messi strzela karne jak zwykły śmiertelnik"

Według większości modeli expected Goals współczynnik strzału z rzutu karnego wynosi około 0,76. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zdobycia bramki z rzutu karnego wynosi około 76%. To niemal tyle samo, co skuteczność Messiego z jedenastu metrów. Snajper PSG karne strzela więc do bólu przeciętnie - niczym zwykły "śmiertelnik", jak zauważył słusznie jeden z internautów.

Po tak wybitnym piłkarzu spodziewalibyśmy się jednak znacznie, znacznie więcej. W tym - wydawałoby się nieskomplikowanym i prostym technicznie elemencie - Messi jest daleko w tyle za czołowymi piłkarzami świata.

Podwójny karny: Messi - Suarez. To była zabawa!

Znęcając się nad wieloma pudłami Messiego trzeba oddać mu jednak jedną rzecz - w statystyki niewykorzystanych karnych wlicza się także ten ze spotkania z Celtą Vigo z 2016 roku. A jego wykonanie było jedną z najpiękniejszych rzeczy w futbolu w ostatnich latach.

Messi zamiast strzelać z jedenastu metrów, zwyczajnie... podał piłkę Luisowi Suarezowi. Urugwajczyk umieścił ją w siatce, kompletując hat-tricka. Ach, złote czasy ery Barcelony!



CZYTAJ TEŻ: PSG - Real. Od współpracy do zdrady. Zimna wojna prezesów w tle meczu Ligi Mistrzów





PSG - Real. Czy rzut karny powinien strzelać ktoś inny?

W kontekście niewykorzystanego rzutu karnego trzeba zastanowić się nad jeszcze jedną rzeczą. Czy Messi, świadomy swojej pięty achillesowej, nie powinien oddać rzutu karnego innemu zawodnikowi?



Gdy spojrzymy na obecnych na boisku - okazuje się, że mimo wszystko niewielu było lepszych na boisku kandydatów od Messiego. Naturalnym wyborem numer dwa wydaje się Kylian Mbappe, ale on procent wykorzystanych rzutów karnych ma tylko nieznacznie lepszy od Messiego - 81%. I tylko w ostatnim roku zmarnował dwie "jedenastki".



Marco Verratti, Danilo Pereira, czy kapitan drużyny Marquinhos, nie podchodzili do rzutu karnego w trakcie meczu jeszcze ani razu. Może zatem do piłki powinien podejść Leandro Paredes, który dotychczas wykonał w karierze cztery "jedenastki"? Nie pomylił się dotąd ani razu.



Gdy Messi wykonywał rzut karny na ławce siedzieli piłkarze, znacznie bardziej doświadczeni w wykonywaniu "jedenastek". Ich skuteczność jednak też nie zachwyca - Neymar wykorzystał 63 z 77 rzutów karnych (81,8%), zaś Mauro Icardi zdobył 23 bramki z 29 strzałów (79,3%). Być może problem PSG rozwiązałby Sergio Ramos (85,7% 30/35), ale były kapitan Realu znalazł się poza kadrą meczową.

Liga Mistrzów - terminarz i transmisje 1/8 finału

W drugim wtorkowym meczu Ligi Mistrzów ( Sporting Lizbona - Manchester City 0-5 ) już do przerwy padł rekordowy wynik.

Kiedy odbędą się pozostałe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Terminarz pierwszych spotkań:

środa 16 lutego: Salzburg - Bayern , Inter - Liverpool ,

, , wtorek 22 lutego: Chelsea - Lille, Villareal - Juventus,

środa 23 lutego: Atletico - Man Utd, Benfica - Ajax.

Rewanżowe mecze Real - PSG i Manchester City - Sporting w środę 9 marca o godz. 21.

Transmisje wszystkich meczów Ligi Mistrzów na kanałach Polsat Sport Premium i na Polsat Box Go .

Wojciech Górski



WIĘCEJ O LIDZE MISTRZÓW NA SPORT.INTERIA.PL: