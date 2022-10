Barcelonie potrzeba niemal cudu, by mogła liczyć na awans i dalszą grę w Lidze Mistrzów. Piłkarze Xaviego nie tylko muszą pokonać lidera grupy, Bayern Monachium, ale też trzymać kciuki na zwycięstwo Viktorii Pilzno nad Interem Mediolan. Z tym może być kłopot, bowiem Czesi w europejskich pucharach nie radzą sobie najlepiej. Nie zgromadzili ani jednego punktu, a ich bilans w grupie C to 3 strzelone i 16 straconych goli.

Hiszpański trener Kibu Vicuna, były szkoleniowiec ŁKS i Wisły Płock, nie ma złudzeń. "Duma Katalonii" nie miała szczęścia w losowaniu i najpewniej zagra niebawem w Lidze Europy.

Vicuna, w rozmowie z TVP Sport, podkreśla, że Barcelona to "mocna drużyna, ale niewystarczająca na Ligę Mistrzów". "To zespół, który będzie rósł i grał coraz lepiej. Jest tam mnóstwo młodych zawodników. Do tego w Lidze Mistrzów wpadli od razu na silnych rywali, doszło sporo kontuzji obrońców, co przełożyło się na te wszystkie kłopoty. Ogólnie minione miesiące w wykonaniu Blaugrany oceniam jednak pozytywnie" - wyjaśnia.

Jego zdaniem Barca miała pecha w losowaniu grup LM.

Znów wrócę do nieszczęśliwego losowania. W jednej grupie znalazły się trzy bardzo silne drużyny. To jednak Barcelona była nowym zespołem, bo to w tym klubie latem doszło do największych zmian. Bayern Monachium i Inter to bardziej dojrzałe drużyny. Wiadomo, że Liga Europy nie jest atrakcyjna dla kibiców i piłkarzy tego klubu. To również europejskie trofeum, ale o innym pucharze myślą w Barcelonie - twierdzi.

W jego ocenie największym problemem drużyny Xaviego jest brak równowagi. Ale nie tylko. "Obrona wciąż nie funkcjonuje tak, jak powinna. Z czasem, gdy wrócą kontuzjowani zawodnicy, będzie to wyglądało coraz lepiej. Barcelona momentami straciła również umiejętność kontrolowania meczów. Tak było w rewanżu z Interem. Zazwyczaj Barca kontroluje grę, ma piłkę. Wtedy tego zabrakło" - mówi.

Ma też kilka ciepłych słów pod adresem Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem to obecnie "najważniejszy piłkarz Barcelony". "Strzela, instruuje kolegów, chodzi uśmiechnięty. Znakomicie współpracuje z Ousmanem Dembele i Pedrim" - tłumaczy i dodaje, że "pod wrażeniem Polaka są nie tylko w Katalonii", ale w ogóle w całej Hiszpanii. I nie ma wątpliwości - w tym sezonie to "Lewy" zostanie królem strzelców.

Przed Lewandowskim i Barceloną mecz z Bayernem Monachium . Początek 26 października o godzinie 21.00. Transmisja na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go .

Zdjęcie Kibu Vicuna / lkslodz.pl / materiały prasowe