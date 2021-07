Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa przyleciał do Polski by obserwować polskich piłkarzy. Swoją wizytę rozpoczął od osobistego udania się na mecz mistrza Polski w eliminacjach do "Champions League".

Sousa przed meczem był widziany w loży właściciela warszawskiej drużyny Dariusza Mioduskiego.

Legia Warszawa - Flora Tallin. Paulo Sousa obserwował Bartosza Kapustkę?

Obaj odbyli krótką rozmowę. Portugalski trener może być zainteresowany między innymi tym, w jakiej formie znajduje się Bartosz Kapustka.

Na pewnym etapie selekcji przed Euro 2020 piłkarz ten znajdował się w orbicie zainteresowań opiekuna kadry narodowej. Polska we wrześniu zagra w meczach eliminacji do mistrzostw świata kolejno z Albanią (2 września), San Marino (5 września) i Anglią (8 września).

