Legia trafiła grupę marzeń Mioduskiego. Los dał gigantów, prezes wtedy był zachwycony

W czwartek o godzinie 18:00 rozpocznie się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/26. Proces jest w pełni automatyczny, na sali w Monako nie pojawią się fizyczne kulki. Kliknięcie jednego przycisku wylosuje każdemu z 36 uczestników ośmiu rywali. Podobnie rzecz się ma w Lidze Europy, a w Lidze Konferencji zachodni jedna niemała zmiana - ma się tam sześciu przeciwników.

System został zmieniony rok temu, do lamusa odeszła wtedy faza grupowa. Gdy po raz ostatni polski klub brał udział w Lidze Mistrzów, trafił zdecydowanie grupę śmierci aniżeli marzeń. Przypomnijmy, że 25 sierpnia 2016 roku Legii Warszawa los przydzielił Real Madryt, Borussię Dortmund i Sporting Clube de Portugal.

Dariusz Mioduski był jednak bardzo zadowolony. "Nie mogło być lepiej" - napisał na Twitterze. Prezes "Wojskowych" preferował grupę z dwoma klasowymi zespołami oraz jednym, z którym "można powalczyć".

Muszę przyznać, że gdy ta grupa się rozwijała, patrzyłem pełen nadziei: to musi być nasza grupa! Z jednej strony mamy Real Madryt - nie trzeba nic tutaj dodawać! Królewscy przyjeżdżający do Polski na mecz o punkty jest tym, o czym marzyliśmy od lat. Borussia Dortmund jest jednym z najpopularniejszych klubów w Polsce: ma dużą rzeszę polskich fanów, grało tam wielu reprezentantów naszego kraju - zarówno historycznie, jak i obecnie. Obaj giganci są wymarzonymi rywalami

- Sporting? Jeżeli będziemy w lepszej formie, być może da się trochę powalczyć i kto wie! Wielką wartością tego losowania jest także sprowadzenie wyśmienitych rywali dla naszego zespołu juniorów, dla którego to będzie niezapomniane przeżycie - dodawał.

Co ciekawe, za kulisami gali w Monako celnie przewidział oponentów ówczesnych mistrzów Polski. Mówił o tym w wywiadzie dla Sport.pl.

- Dzień czy dwa dni przed wyjazdem miałem śniadanie, jakieś spotkanie, ludzie się mnie tam pytali "kogo chcesz wylosować?". Powtarzałem: Real Madryt, Borussię Dortmund i jako trzeciego jakąś drużynę, z którą możemy trochę powalczyć, ale też fajną typu Sporting albo PSV. I dokładnie tak wyszło - powiedział Pawłowi Wilkowiczowi.

Kombinacje Real-Borussia-Sporting i Real-Borussia-PSV to 2 warianty z możliwych 336, co oznacza, że szansa na trafienie wynosiła zaledwie 0,6 proc.

Mioduski podkreślał, że Sporting właśnie sprzedał piłkarza za 45 milionów euro (Joao Mario do Interu Mediolan), miał świadomość trudności wyzwania. Podopieczni Jacka Magiery wyprzedzili jednak w tabeli grupy klub z Lizbony i zapewnili sobie grę na wiosnę w Lidze Europy (4 punkty, a Portugalczycy 3). Kluczowe okazało się oczko ugrane w remisie z Realem w Warszawie (3:3).

W przyszłym roku minie 10 lat od tamtej złotej piłkarskiej jesieni. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejna przyjdzie stosunkowo szybko.

