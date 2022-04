Legenda Realu z nietypowym komentarzem o Benzemie. "Jest jak twoja babcia"

Karim Benzema ma już za sobą wiele bardzo dobrych sezonów w stolicy Hiszpanii, ale bieżąca kampania jest dla niego wprost fantastyczna - reprezentant Francji w samej lidze hiszpańskiej zdobył już 24 gole i jest absolutnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. To oczywiście w jego przypadku nie wszystko.

Napastnik o koronę najlepszego snajpera bije się również na europejskim poziomie - w Lidze Mistrzów zdobył już 11 bramek i usilnie goni Roberta Lewandowskiego, który ma na swoim koncie o jedno trafienie więcej. W "podskoczeniu" w tej klasyfikacji wydatnie pomógł mu mecz z londyńską Chelsea, w którym odnotował hat-tricka.

Liga Mistrzów. Chelsea - Real Madryt. Karim Benzema zaliczył historyczny wieczór

Piłkarz w środę nie tylko mocno przybliżył swój zespół do awansu do półfinału Champions League, ale i przeszedł do historii - w poprzedniej potyczce w elitarnych rozgrywkach również zdobył trzy gole (z PSG), w związku z czym stał się zaledwie drugim w dziejach rywalizacji graczem, który odnotował dwa hat-tricki z rzędu w fazie pucharowej.

Pierwszym z nich był jego dawny klubowy kolega, Cristiano Ronaldo, który z potrójnej zdobyczy bramkowej mógł cieszyć się kolejno w ćwierćfinale i półfinale LM w sezonie 2016/2017 - wówczas to "CR7" nie dał szans Bayernowi Monachium oraz Atletico Madryt.

Postawa Benzemy wzbudza uzasadniony zachwyt w środowisku związanym z piłką nożną. Głos w sprawie doskonałego występu piłkarza postanowił zabrać również - bez wątpienia legendarny - były bramkarz Realu Iker Casillas, który przez lata dzierżył też opaskę kapitańską "Królewskich". Porównania, jakimi operował słynny "Święty Iker" okazały się jednak dosyć nietypowe.

Iker Casillas o Benzemie: Jest jak Spiderman, Bóg i... twoja babcia

"K9 to Spiderman. K9 to Wolverine. K9 to portier w budynku. K9 jest twoim najlepszym przyjacielem. K9 to twoja babcia. K9 jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. K9 to instruktor, z którym wykonujesz skok ze spadochronem. K9 jest twoim aniołem stróżem. K9 to Bóg!" - napisał na Twitterze Casillas.

O co mogło mu dokładnie chodzić? Interpretacja tych pozostaje oczywiście kwestią dyskusji, natomiast wydaje się, że był zawodnik "Los Merengues" chciał po prostu z jednej strony podkreślić wszechstronność Benzemy, z drugiej wagę, jaką ten człowiek ma dla swojej drużyny.

Karim Benzema trafił do Realu Madryt w 2009 roku z Olympique Lyon. Razem z Casillasem występował na Estadio Santiago Bernabeu do 2015 roku, kiedy to "San Iker" związał się z FC Porto.

