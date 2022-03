Legenda Realu miała zaszczepić gen zwycięstwa w PSG. Wielkie rozczarowanie

Łukasz Rogowski Liga Mistrzów

Legenda Realu Madryt Sergio Ramos po transferze do Pars Saint-Germain miał zdobywać trofea i dołożyć solidną cegiełkę do triumfu w Lidze Mistrzów. Hiszpańska gwiazda zalicza jednak "zjazd", a jego pobyt w Paryżu okazuje się wielkim niewypałem przez kontuzje. Mecz Real - PSG w środę o godz. 21, transmisja w Polsat Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.

Zdjęcie Sergio Ramos / Aurelien Meunier / Getty Images