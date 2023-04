Legenda grzmi: oto winny klęski Bayernu. "Beznadziejnie przytłoczony"

Tak spektakularnego rozstrzygnięcia w ćwierćfinale Ligi Mistrzów raczej mało kto się spodziewał - we wtorkowy wieczór ekipa Manchesteru City wygrała bardzo pewnie z Bayernem Monachium aż 3-0 i jest już o krok od awansu do kolejnej fazy rozgrywek. Dietmar Hamann, były gracz "Die Roten", wskazał wprost winnego klęski - i jego zdaniem jest to bramkarz Yann Sommer.