Legenda błysnęła na oczach Szymona Marciniaka. Pasjonująca walka o awans

Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, w doliczonym czasie gry rzymskich kibiców ucieszył Ciro Immobile . Doświadczony, 33-letni snajper po otrzymaniu górnego podania wyprzedził obrońców, wpadł w pole karne, ominął bramkarza i z ostrego kąta posłał piłkę do pustej bramki.

Liga Mistrzów: Lazio - Feyenoord. Ciro Immobile bohaterem ekipy z Rzymu

Po zmianie stron Santiago Gimenez miał kolejną okazję na zdobycie bramki. Wówczas uderzał głową z bliskiej odległości, lecz tym razem chybił. Wynik 1:0 wciąż dawał nadzieję zawodnikom Feyenoordu na to, że jeden zryw pozwoli im wywalczyć choćby jeden punkt.