Lech zaczyna walkę o Ligę Mistrzów. Rywal już jest, tak wygląda terminarz

Lech Poznań od drugiej rundy rozpocznie batalię o fazę ligową nadchodzącej edycji Champions League. "Kolejorz" w związku z tym dopiero we wtorek poznał najbliższego rywala. Przeciwnika obecnych mistrzów kraju wyłoniło starcie pomiędzy Breidablik a Egnatią. Dużo lepszy w dwumeczu okazał się pierwszy z wymienionych zespołów. Jeżeli misja awansu do trzeciej rundy się powiedzie, to kolejnych oponentów Wielkopolan wyłonią losowania. Przedstawiamy terminarz.