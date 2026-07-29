Lech Poznań - Aarhus w el. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Lech Poznań zagra dziś z Aarhus w rewanżu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Kolejorz" bardzo pewnie wygrał pierwsze spotkanie, dlatego wydaje się, że przed własną publicznością powinien przypieczętować awans. O której godzinie gra Lech w eliminacjach Ligi Mistrzów? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Aarhus? Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Pablo Rodriguez drybluje z piłką w meczu Aarhus - Lech Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. W tle Luis Palma i rywal
Pablo Rodriguez i Luis Palma w meczu Aarhus - Lech Poznań podczas eliminacji Ligi MistrzówIMAGO/Gonzales Photo/Rasmus JensenNewspix.pl

Mecz Lech Poznań - Aarhus w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 lipca o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Lech Poznań - Aarhus GF. Wynik pierwszego meczu i ostatnie występy

Lech Poznań w znakomitym stylu wypadł w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Aarhus GF. Spotkanie zostało rozegrane w Danii, a "Kolejorz" zwyciężył 4:1. Dlatego wydaje się, że na własnym obiekcie piłkarze Nielsa Frederiksena powinni zachować bezpieczną przewagę i zameldować się w kolejnej rundzie.

Oba zespoły w miniony weekend rozegrały swoje pierwsze mecze ligowe. Lech zremisował u siebie 0:0 z Cracovią w PKO BP Ekstraklasie, co z stolicy Wielkopolski mogło wywołać pewien niedosyt. Piłkarze Aarhus także remisowali na otwarcie nowego sezonu duńskiej Superlig. Ich rywalem było Brondby Bartosza Slisza, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Polak strzelił gola na wagę remisu, ale otrzymał też żółtą kartkę.

Lech Poznań - Aarhus. El. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Lech Poznań - Aarhus w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 lipca o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Zobacz również:

Kibice Górnika Zabrze w Stambule
Liga Mistrzów

Polscy kibice starli się z policją. UEFA zdecydowała, jest kara dla Górnika

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Piłkarze drużyny w niebiesko-białych strojach świętują sukces na boisku, obejmując się i podnosząc ręce w geście radości.
Lech Poznań zaczął sezon 2026/2027 od dwóch przekonujących zwycięstwMIKKEL BERG PEDERSENPAP
Grupa piłkarzy ubranych w granatowe stroje świętuje zdobycie bramki przed trybunami wypełnionymi dopingującymi kibicami, unoszącymi nad głowami klubowe szaliki i flagi.
Piłkarze Aarhus GF podczas meczuKRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERGAFP


Tomasz Hajto: Lech Poznań jest regularny i stabilny. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja