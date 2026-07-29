Lech Poznań - Aarhus w el. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Mecz Lech Poznań - Aarhus w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 lipca o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Lech Poznań - Aarhus GF. Wynik pierwszego meczu i ostatnie występy

Lech Poznań w znakomitym stylu wypadł w pierwszym meczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko Aarhus GF. Spotkanie zostało rozegrane w Danii, a "Kolejorz" zwyciężył 4:1. Dlatego wydaje się, że na własnym obiekcie piłkarze Nielsa Frederiksena powinni zachować bezpieczną przewagę i zameldować się w kolejnej rundzie.

Oba zespoły w miniony weekend rozegrały swoje pierwsze mecze ligowe. Lech zremisował u siebie 0:0 z Cracovią w PKO BP Ekstraklasie, co z stolicy Wielkopolski mogło wywołać pewien niedosyt. Piłkarze Aarhus także remisowali na otwarcie nowego sezonu duńskiej Superlig. Ich rywalem było Brondby Bartosza Slisza, a spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Polak strzelił gola na wagę remisu, ale otrzymał też żółtą kartkę.

Lech Poznań - Aarhus. El. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Lech Poznań - Aarhus w ramach II rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj 29 lipca o godzinie 19:00 na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo będzie można oglądać na kanale TVP Sport, a stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

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Piłkarze Aarhus GF podczas meczu KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG AFP





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