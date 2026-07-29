Lech Poznań i Górnik Zabrze w środę zakończą drugą rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w historii polska federacja może wystawić w tych rozgrywkach aż dwa zespoły. Jest to rzecz jasna pokłosie świetnych wyników osiąganych przez polskie kluby w Europie w ostatnich sezonach.

W Wielkopolsce i na Górnym Śląsku przed rewanżowymi starciami panują zgoła odmienne nastroje. Kibicom "Kolejorza" zeszłotygodniowy wyjazd do Danii jeszcze bardziej zaostrzył apetyty. Drużyna Nielsa Frederiksena na wyjeździe wygrała aż 4:1 z Aarhus i przed drugim starciem była w bardzo komfortowym położeniu.

W Zabrzu panuje z kolei nieśmiały optymizm. Górnik w drugiej rundzie trafił na Fenerbahce wypełniony gwiazdami znanymi z europejskich boisk. W Stambule wicemistrzowi Polski wróżono pogrom, a zakończyło się "tylko" porażką 0:1. Taki rezultat wciąż daje szansę na to, by awansować do trzeciej rundy eliminacji LM. A to daje z automatu prawo gry w fazie ligowej Ligi Europy.

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Lech czeka na wyprawę do Azerbejdżanu. To ma być kolejny krok do Ligi Mistrzów

Mistrz Danii w Poznaniu będzie chciał za wszelką cenę odwrócić losy dwumeczu. Szanse na to nie są jednak duże, dzięki czemu "Kolejorz" może coraz śmielej zerkać na kolejną rundę eliminacji. A tam czeka już Sabah Baku - niespodziewany mistrz Azerbejdżanu z poprzedniego sezonu.

Drużyna Tymoteusza Puchacza ma za sobą znakomity sezon, w którym zdetronizowali Karabach Agdam, jedną z rewelacji poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Polak trafił do Baku w poprzednim sezonie będąc wypożyczonym z Holstein Kiel. Puchacz w Azerbejdżanie odżył, prezentując równą formę. Poskutkowało to transferem definitywnym potwierdzonym już w połowie maja.

Azerowie w pierwszej rundzie eliminacji LM wyeliminowali walijski The New Saints FC. W drugiej rundzie mierzyli się natomiast z KuPS Kuopio, barwy którego reprezentuję Piotr Parzyszek. Niepokonani w tym sezonie w Europie Azerowie we wtorek wygrali na wyjeździe 2:0, co zapewniło im awans. Asystę w tym spotkaniu zanotował Puchacz.

Gdyby jednak w Poznaniu wydarzyła się katastrofa, to Lech w trzeciej rundzie Ligi Europy zagra z gorszym z pary KI Klaksvik - Żalgiris Kowno. Pierwszy mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a rewanż rozpoczął się o godzinie 18:00.

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Dwa scenariusze Górnika Zabrze. Ogromne wyzwanie przed wicemistrzem Polski

Na triumfatora dwumeczu Górnika z Fenerbahce w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów czeka już Sturm Graz. Austriacy rozpoczęli sezon od gładkiego zwycięstwa nad szkockim Heart of Midlothian FC.

Kwestia triumfatora rozstrzygnęła się już po pierwszym meczu zakończonym wygraną Sturmu aż 4:0. W rewanżu Austriacy również nie mieli problemów, wygrywając 2:0. W obu tych spotkaniach od pierwszej minuty grał Szymon Włodarczyk. Polski napastnik wrócił do Sturmu po wypożyczeniu do holenderskiego Excelsioru Rotterdam.

Niestety, bardziej prawdopodobnym scenariuszem dla Górnika jest odpadnięcie z Fenerbahce, co poskutkuje relegacją do Ligi Europy. Jeżeli tak się stanie, Zabrzanie swojego kolejnego rywala w Europie poznają dopiero w czwartek.

Będzie nim holenderskie Twente lub węgierski Ferencvaros. Na ten moment faworytem pozostaje węgierski klub, który w pierwszym starciu na wyjeździe wygrał 2:1. Potyczka z Ferencvarosem sprawi z kolei, że Górnik w poniedziałkowym losowaniu IV rundy eliminacji Ligi Europy na pewno będzie rozstawiony - wynika to z wysokiego współczynnika Węgrów wynoszącego aż 51.250.

Transmisja z meczu Górnika z Fenerbahce będzie przeprowadzona na antenach Polsatu. Relacja tekstowa z tego meczu oraz potyczki Lecha z Aarhus będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





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