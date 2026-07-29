Lech bez awansu, rywal znany. Kiedy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Europy? Oto terminy

Lech Poznań nie miał szczęścia w losowaniu ścieżki eliminacyjnej do Ligi Mistrzów 2026/2027. Na start "Kolejorz" trafił na mistrza Danii - AGH Aarhus. Duński klub wydawał się najtrudniejszym z możliwych rywali na tym etapie. Już w pierwszym meczu mistrzowie Polski wypracowali sobie przewagę.

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Lech wygrał na wyjeździe 4:1 i dzięki temu do rewanżowego spotkania już w Poznaniu mógł podchodzić ze sporym spokojem. Mimo tego trener Niels Frederiksen postawił na dość mocny skład, aby przypieczętować awans. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, kto może być rywalem w kolejnej rundzie.

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Na przedostatnim etapie eliminacji do tych elitarnych rozgrywek czekał na Lecha Sabah Baku, w którym jedną z gwiazd jest Tymoetusz Puchacz. Najpierw trzeba było jednak przypieczętować awans z Aarhus. To okazało się niesamowicie trudnym wyzwaniem, któremu Lech ostatecznie nie podołał.

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Porażka 0:3 w regulaminowym czasie gry, 1:4 po dogrywce i 3:4 w rzutach karnych oznacza, że Lech został "zdegradowany" do Ligi Europy. Tam o wygrane powinno być łatwiej, ale także prestiż zdecydowanie mniejszy. Rywalem w trzeciej rundzie będzie Klaksvik.

To oznacza, że Lecha czeka wyjazd na Wyspy Owcze. Pierwszy mecz tego dwumeczu rozegrany zostanie w czwartek 6 sierpnia. Rewanż zaś dokładnie tydzień później - 13 sierpnia. Rywale na ścieżce Lecha do fazy grupowej Ligi Europy na całe szczęście nie wyglądają przerażająco.

Lech Poznań - Górnik Zabrze Krzysztof Kubiak/REPORTER East News





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