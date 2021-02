Lazio Rzym przegrało 1-4 z Bayernem Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bawarczycy praktycznie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału. Wynik meczu otworzył Robert Lewandowski, który tym samym wyprzedził Raula Gonzaleza i jest trzecim najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów.

Wtorkowy pojedynek awizowany był jako starcie dwóch wielkich snajperów - Ciro Immobile oraz Roberta Lewandowskiego. Włoch, który w tym sezonie zdobył już 19 bramek, w poprzednim roku wyprzedził Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta. Tym razem był jednak bezradny w starciach z obrońcami Bayernu.

Bawarczycy przyjechali do stolicy Włoch w roli faworyta, ale ze sporym brakami kadrowymi. Koronawirus wyeliminował z gry Thomasa Muellera i Benjamina Pavarda, a z powodu kontuzji do Rzymu nie polecieli Corentin Tolisso, Serge Gnabry oraz Douglas Costa. W tej sytuacji szansę od pierwszej minuty otrzymał 17-letni Jamal Musiala.

Żeby myśleć o nawiązaniu rywalizacji z nawet osłabionym Bayernem, nie można popełniać tak kardynalnych błędów, jak piłkarze Lazio. Wszystko rozpoczęło się w 9. minucie, gdy Mateo Musacchio zbyt krótko podał piłkę do własnego bramkarza. Dopadł do niej Robert Lewandowski, minął Pepe Reinę i umieścił piłkę w pustej bramce. 1-0!



Dla Lewandowskiego była to wyjątkowa, już 72. bramka w Lidze Mistrzów. Tym samym polski snajper wyprzedził Raula Gonzaleza i samodzielnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów Champions League. Więcej od niego strzelali tylko najwięksi - Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.



Zdjęcie Lewandowski minął Reinę i trafił do pustej bramki / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

W 24. minucie było już 2-0, a na listę strzelców wpisał się 17-letni Musiala. Po ładnej akcji Alphonso Daviesa i podaniu Leona Goretzki młodziutki zawodnik uderzył zza pola karnego. Trafił idealnie, tuż przy słupku.



Zdenerwowany trener Simone Inzaghi jeszcze w pierwszej połowie ściągnął z boiska Musacchio, ale to nie powstrzymało naporu Bawarczyków. Tuż przed przerwą Lazio popełniło kolejny błąd, tracąc piłkę na środku boiska. Na bramkę rywala pomknął Kingsley Coman, kończąc akcję strzałem. Reina zdołał odbić piłkę, ale z kilku metrów dobitki nie mógł zmarnować Leroy Sane.



Liga Mistrzów

2021-02-23 21:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Orel Grinfeld STATYSTYKI Lazio Rzym Bayern Monachium 1 4 Posiadanie piłki 43,7% 56,3% Strzały 12 14 Strzały na bramkę 6 11 Rzuty rożne 7 4 Faule 13 11 Spalone 4 1

Tuż po przerwie to Sane skopiował akcję Comana, gnając z piłką po lewym skrzydle. Chciał dograć do Daviesa wzdłuż bramki, ale jego podanie przeciął Francesco Acerbi - tak nieszczęśliwie, że odbita piłka wpadła do bramki. Zaliczył "samobója", Lazio przegrywało już 0-4.



Bayern w końcu się rozluźnił i natychmiast został za to skarcony. Joaquin Correa przedarł się przez szyki obronne gości i płaskim uderzeniem pokonał Manuela Neuera, strzelając pierwszego gola dla Lazio.



Honorowa bramka była jednak wszystkim, na co było stać tego dnia rzymian. Bayern przed rewanżem (17 marca) ma ogromną przewagę - Lazio musiałoby na wyjeździe wygrać 4-0, by myśleć o awansie. Taki scenariusz na Allianz Arena wydaje się nieprawdopodobny.



Tuż przed końcem meczu doszło jeszcze do nietypowej sytuacji. Bouna Sarr i Eric Maxim Choupo-Moting już w 81. minucie byli gotowi do wejścia na boisku i czekali przy linii bocznej. Gra jednak toczyła się nieprzerwanie tak długo, że... na placu gry pojawili się dopiero w 90. minucie.



Wojciech Górski

Lazio Rzym - Bayern Monachium 1-4 (0-3)



Bramki: 0-1 Lewandowski (9.), 0-2 Musiala (24.), 0-3 Sane (42.), 0-4 Acerbi (47. - gol samobójczy), 1-4 Correa (49.)



1 4 Lazio Rzym Bayern Monachium Neuer Süle Boateng Alaba Davies Goretzka Sané Coman Kimmich Musiala Lewandowski Reina Patric Musacchio Acerbi Lazzari Milinković-Savić Alberto Marušić Leiva Immobile Correa SKŁADY Lazio Rzym Bayern Monachium Jose Manuel Reina Manuel Neuer 53′ 53′ Patricio Gabarron Niklas Süle 31′ 31′ Mateo Musacchio Jerome Boateng 47′ (samob.) 47′ (samob.) Francesco Acerbi David Alaba Manuel Lazzari Alphonso Davies 81′ 81′ Sergej Milinković-Savić 63′ 63′ Leon Goretzka 28′ 28′ 81′ 81′ Romero Alconchel Luis Romero 42′ 42′ 90′ 90′ Leroy Sané 65′ 65′ Adam Marušić 75′ 75′ 75′ 75′ Kingsley Coman 51′ 51′ 53′ 53′ Lucas Pezzini Leiva 72′ 72′ Joshua Kimmich Ciro Immobile 24′ 24′ 90′ 90′ Jamal Musiala 49′ 49′ 57′ 57′ Carlos Joaquín Correa 9′ 9′ Robert Lewandowski REZERWOWI Marco Alia Ron-Thorben Hoffmann Thomas Strakosha 75′ 75′ Lucas Hernández Pi 53′ 53′ Wesley Hoedt 90′ 90′ Bouna Sarr 81′ 81′ Jean-Daniel Akpa 63′ 63′ Aginaga Javi Martinez 81′ 81′ Danilo Cataldi Marc Roca Junqué 53′ 53′ 69′ 69′ Gonzalo Escalante 90′ 90′ Eric Maxim Choupo-Moting Mohamed Salim Fares Andreas Hoelgebaum Pereira 31′ 31′ Senad Lulić Marco Parolo Felipe Caicedo Vedat Muriqi

